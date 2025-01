El reloj biológico corre y "Jujuy" Jiménez habló sobre sus deseos de ser mamá

Teniendo en cuenta que el reloj biológico corre, la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez profundizó sobre el tema, y la chances de ser madre monoparental si no consigue pareja.

La maternidad es uno de los temas que invita a la reflexión, especialmente en un momento en el que las opciones y alternativas para ser madre son cada vez más variadas. Un claro ejemplo de ello es Marley, quien recientemente se convirtió en padre por segunda vez a través de un alquiler de vientre, sumándose a otras personalidades del ambiente artístico que también han tomado decisiones fuera de los patrones tradicionales.

En este contexto, la modelo y conductora. Jujuy Jiménez, profundizó sobre su visión personal de la maternidad, un tema que siempre ha estado presente en su vida y en sus entrevistas.

A sus 33 años, Jujuy habló en varias ocasiones sobre sus ganas de formar una familia. Desde que inició su carrera, manifestó su deseo de tener hijos, pero siempre con la idea de hacerlo en pareja. En muchas de sus declaraciones, dejó claro que le gustaría ser madre con alguien con quien compartir ese proyecto de vida. Sin embargo, su camino en el amor no ha sido sencillo. Las veces que apostó por una relación, perdió, y el corazón de la conductora fue roto en varias ocasiones.

El dilema de la maternidad monoparental

Recientemente, en una charla con”Hola!”, a Jujuy le preguntaron si consideraría ser madre monoparental, una opción que muchas mujeres están explorando. Sin dudar, la modelo no esquivó la pregunta y se mostró abierta a compartir sus pensamientos sobre el tema. "En un momento lo recontrapensé", admitió.

A lo largo de su vida, la idea de ser madre sola rondó en su mente, sobre todo en aquellos momentos de soledad o cuando las circunstancias no acompañaban sus planes de pareja. Sin embargo, la decisión nunca fue definitiva, y siempre se inclinó por la idea de tener hijos dentro de un contexto familiar formado por una pareja estable.

En ese sentido, Jujuy explicó que en algún momento consideró la opción de congelar óvulos para tener la posibilidad de ser madre cuando sintiera el llamado de la maternidad. "Me dije: ‘Listo, congelo óvulos y cuando sienta el llamado de la maternidad, sé que tengo la posibilidad’", contó.

El deseo de formar una familia junto a una pareja

Pese a las alternativas que existen en día para la maternidad, Jujuy Jiménez dejó en claro que hoy no se siente preparada para ser madre sola. "Hoy no sería madre sola, no lo siento. Tendría un hijo con la intención de armar una familia y un proyecto en común con una pareja que me ayude y me acompañe, con la que podamos dividirnos las tareas… No sería madre por una cuestión egoísta", afirmó. (Con información de Hola y Pronto)