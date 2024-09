Cande Ruggeri reveló cómo se transformó su vida a partir del embarazo

Tras el nacimiento de su hija Vita en enero de 2023, la vida de Cande Ruggeri y su pareja, Nicolás Maccari cambió rotundamente. Desde entonces, la modelo optó por mantenerse alejada de los medios para enfocarse en esta nueva etapa personal y sorprendió al aparecer en el ciclo de entrevistas +Caras donde dialogó con Héctor Maugeri sobre cómo atraviesa ser mamá primeriza.

A un año del nacimiento de la pequeña, Cande planteó: “Hay muchas cosas que no te cuentan, siendo madre, mirá que yo tengo un circulo súper chiquito de mi mamá, mi hermana, mi abuela, que todas, bueno, fueron madres, y siempre me contaron cosas, me contaron cómo era tener un bebé en la panza pero hasta que vos no lo vivís es una experiencia única”.

Sin embargo, la modelo se sinceró sobre los cambios físicos que sufrió su cuerpo en el embarazo y aseguró que para ella no fue fácil asimilar lo que reflejaba el espejo: “La verdad es que estaba muy feliz pero cuando empezó a crecer la panza hay un montón de cosas que las embarazadas no podemos hacer, te ves un poco más fea, me salieron arañitas por todos lados, celulitis, esas cosas no te las cuentan”.

Estar embarazada es un milagro

A continuación, Cande reflexionó: “Estar embarazada es un milagro, te pones a pensar todos los factores para estar embarazada y es un montón, estar crianza un ser humano, un corazoncito, pero la verdad que hubo cosas que me frenaron que las tuve que atravesar”.

En medio de la conversación, la hija de Oscar Ruggeri también develó que al momento de dar a luz se luxó el coxis y contó que atravesó ocho horas de labor de parto en su casa y remarcó que dar a luz estuvo muy lejos de ser un camino de rosas. “¿Muy doloroso?”, quiso saber Maugeri. “Si, es un montón”, afirmó ella.

"Antes llegaba a las tres de la mañana y no comía, no me importaba pero ahora tengo una hija que depende de mi. Los primeros meses, yo no quería dejarla en casa sola y me acompañó a todos lados. Desfiles, producciones y todo lo que tenía. Es brava, yo no paro. Voy y vengo, pero es muy buena", remarcó sobre como la impactó la llegada de Vita, que ya tiene un año y siete meses, a su vida.

