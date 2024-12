Qué problema de salud tiene Andrea Rincón: fue internada de urgencia

La actriz Andrea Rincón se encuentra internada desde el pasado domingo tras presentar una gran inflamación muscular en la cervical que le imposibilita moverse con normalidad, según detalló el periodista Fede Flowers en Net TV.

“No la está pasando nada bien, está pasando un momento complicado de salud. Lo que me dice es que tiene una inflamación muy grande en todos los músculos que rodean la cervical y nunca la pasó tan mal como ahora”, compartió la primicia Flowers, quien se comunicó directamente con ella.

Detalló sobre el tratamiento al cual se sometió la actriz: "La medicación comenzó siendo intramuscular, luego pasó vía oral y ahora es intravenosa, pero la medicación casi que se aproxima a la morfina lo que le están pasando ahora por el tipo de dolor que tiene".

Qué dijo Rincón

"Estoy con un dolor que no se va desde la mañana hasta la noche. El domingo vine a la guardia y me empezaron a pasar una medicación que es parecida a la morfina", expresó ella en un audio que le mandó al periodista.

Y agregó: "Que me pasen lo que sea, no se puede vivir así, estoy así casi hace dos semanas, me está matando, no lo puedo aguantar".

La reciente internación de Rincón preocupa a sus allegados porque ocurre en una época de muchos proyectos laborales en su vida. En el verano, la actriz tenía pactado debutar como conductora, además de subirse al escenario durante la temporada de teatro de Carlos Paz. (Con información de NA)

Más noticias