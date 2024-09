Jubilaciones, AUH y otros beneficios de Anses subirán en octubre: los nuevos montos

Los haberes de las jubilaciones del sistema general de la Anses subirán en octubre un 4,17%, el mismo porcentaje de la inflación de agosto que se difundió este miércoles.

La prestación mínima será de $244.321 (sin bono) y la máxima, de $1.644.046, ambos montos en bruto. En términos netos, tras restar el aporte al PAMI (y si no hay otros descuentos, que puede haberlos), las cifras aproximadas serán de $236.991 y $1.552.733, respectivamente.

También verán reflejado este incremento quienes cobran pensiones, pensiones no contributivas o prestaciones por hijo, ya sea la Asignación Universal por Hijo (AUH), cobrada por trabajadores informales y desocupados, o la asignación del salario familiar de la economía formal, que alcanza a un grupo de empleados registrados y de monotributistas.

La AUH será de $87.790, aunque el monto cobrado mensualmente es el 80% de ese total, es decir, $70.231. La percepción del 20% restante es una vez al año y está condicionada a que se certifique el cumplimiento de obligaciones vinculadas con la escolaridad y el cuidado de la salud. Los importes son aproximados, ya que no fueron todavía oficializados.

Bono

Mientras tanto, aún no se conoce qué ocurrirá el mes próximo con el bono que cobran quienes tienen los ingresos más bajos del sistema. Con los haberes de septiembre se está abonando por estos días un refuerzo de hasta $70.000 a quienes tienen un haber bruto de hasta $304.540. Si para octubre se dispusiera un bono del mismo importe, que está congelado desde marzo, entonces para quienes tienen el haber mínimo la suba del ingreso total no será de 4,17%, sino de un porcentaje más reducido; concretamente, de 3,23%. Si se decidiera no pagar un bono, quienes tienen solo un haber mínimo como ingreso previsional recibirían en octubre menos dinero que en los meses previos.

El adicional o refuerzo alcanza cada mes a los jubilados del haber mínimo y a los que tienen un ingreso de hasta la cifra conformada por ese importe básico más el propio bono. En septiembre, por ejemplo, quien tiene un haber bruto de $280.000, recibe un plus de $24.540. Con un ingreso previsional superior a $304.540 (solo por este mes, esa cifra es el ingreso mínimo garantizado) no se percibe adicional, según la regla que había definido el gobierno anterior y que viene replicando el actual.

Prestaciones no contributivas y por hijo

El índice de 4,17% para octubre alcanza a las prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que el mes próximo será de $195.456. Estos beneficios estarían alcanzados por el bono de $70.000, si se confirmara su pago.

Además, tendrán un reajuste de igual porcentaje que las jubilaciones, las prestaciones por hijo a cargo de diferentes grupos de trabajadores, desocupados y jubilados. En el caso de los trabajadores bajo relación de dependencia, dependiendo de cuál sea el ingreso total del hogar donde viven los chicos, la asignación por hijo menor de 18 años será por octubre de $43.908; $29.615; $17.909, y $9237.

También aumentan las remuneraciones mínima y máxima para el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI, que suman en total el 17% del salario bruto, publica el diario La Nación.