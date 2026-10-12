El precio del petróleo subió más del 2% y se acercó a los 107 dólares por la crisis en Medio Oriente

El precio del petróleo subió más del 2% este lunes y se acercó a los 107 dólares por barril, impulsado por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y los nuevos ataques registrados en Arabia Saudita. La cotización del crudo Brent alcanzó los 106,99 dólares, su nivel más alto en aproximadamente un mes, en un escenario de creciente preocupación por el suministro energético mundial.

El Brent, principal referencia internacional para los mercados europeos y asiáticos, registró un incremento del 2,17% respecto del cierre del viernes. Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, avanzó un 2,11% y llegó a los 93,79 dólares por barril.

La suba se produjo mientras los inversores evaluaban las consecuencias de una nueva escalada bélica en la región, particularmente por los ataques atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen contra instalaciones en Arabia Saudita y los incidentes registrados en el estratégico estrecho de Ormuz.

Nuevos ataques en Arabia Saudita aumentaron la tensión

Durante el fin de semana se conocieron nuevos ataques contra el aeropuerto de Riad, en Arabia Saudita, atribuidos a los hutíes, un movimiento yemenita alineado con Irán. Según la información difundida, uno de los episodios dejó al menos 13 muertos y más de 300 heridos.

Los acontecimientos incrementaron la preocupación de los mercados debido a la importancia de Arabia Saudita como uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo.

La tensión también se trasladó al estrecho de Ormuz, una vía marítima fundamental para el comercio energético internacional. Durante octubre se reportaron nuevos incidentes contra buques petroleros, lo que generó incertidumbre sobre la continuidad y seguridad de las exportaciones desde Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz, en el centro de la preocupación

Según reportes citados por Reuters, un buque cisterna fue alcanzado por un dron cerca de Sohar, en Omán, mientras que otra embarcación sufrió daños durante su paso por el estrecho de Ormuz.

Antes de la guerra en Irán, por esta ruta transitaba aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural comercializado internacionalmente, lo que explica su importancia estratégica para el abastecimiento mundial.

“La sensación de cierta normalidad en las exportaciones a través del estrecho de Ormuz se rompió la semana pasada. Los nuevos ataques de los hutíes contra Arabia Saudita agravaron la situación y contribuyeron a impulsar los precios”, señaló Bjarne Schieldrop, analista de materias primas de SEB.

Qué anticipan los analistas sobre el petróleo

La persistencia del conflicto llevó a distintas entidades financieras a revisar sus perspectivas para los próximos meses. Goldman Sachs elevó su estimación para el Brent en diciembre de 2026 de 85 a 90 dólares por barril.

La entidad consideró una prima de riesgo superior a los 20 dólares por barril, vinculada con las amenazas sobre las instalaciones energéticas y las dificultades para garantizar el transporte marítimo, publicó Mendoza Online.

En cuanto al WTI, los analistas proyectaron un promedio de 81 dólares para diciembre de 2026 y de 73 dólares durante 2027, en un contexto de mayores costos logísticos y diferencias de cotización entre los mercados.