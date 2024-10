Dólares: el Banco Central compró casi 750 millones en dos semanas

El Banco Central (BCRA) compró este miércoles US$ 120 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y acumuló un saldo positivo de US$ 743 millones en las últimas dos semanas. Las reservas internacionales cayeron US$ 41 millones, a US$ 28.347 millones.

Cotizaciones

En el Banco Nación, el billete se ofreció a $955,50 para la compra y a $995,50 para la venta. En la plaza informal, el dólar blue se mantuvo sin variación, a $1.175.

Los contratos de dólar futuro para fin de octubre se mantuvo a $997, mientras que para noviembre recortó un 0,2% a $1.026, y para diciembre cedió 0,1% a $1.059,50. En tanto, los contratos para el primer trimestre de 2025 bajaron hasta 0,5%.

La tasa anualizada del plazo de fin de este año se ubicó en 38%, por debajo de la tasa de política monetaria.

El dólar MEP cotiza a $1.148,77, por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 17,6%; el dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.193,91 y el spread con el oficial alcanza el 22,3%.

Dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) se ofreció a $1.592,80; el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.189,79.

AFIP inicia la devolución de percepciones por impuestos a la compra de dólares

Por otra parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó la devolución de percepciones relacionadas con el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre los Bienes Personales que se aplican en la compra de dólares.

Incluye tanto a las adquisiciones para ahorro como para el pago de consumos con tarjetas de crédito en el exterior y servicios de streaming.

Estas percepciones incluyen el 30% de anticipo que se suma al 30% del Impuesto PAIS. El proceso de devolución beneficiará a más de 300.000 contribuyentes y se llevará a cabo de manera escalonada durante un período de seis meses desde en octubre. Este reintegro incluye tanto el capital percibido como los intereses acumulados hasta el momento del cobro, y se procesará en función del orden en que se hayan presentado las solicitudes. (Con información de NA)