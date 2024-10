El Banco Central ya compró casi 1.000 millones de dólares en octubre

Divisas. El Banco Central logró comprar el martes US$ 174 millones, el monto más elevado en un mes y el segundo más alto de los últimos cinco meses.

Sumó 16 ruedas sin venta neta de divisas en el mercado oficial de cambios y en el acumulado de octubre registra un resultado favorable de US$ 958 millones. Así, las reservas brutas internacionales crecieron en US$ 84 millones, a US$ 28.407 millones.

Cotizaciones

El dólar oficial -sin los impuestos- cotizó a $956,92 para la compra y $1.015,30 para la venta. En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista cerró a $984,50 por unidad. Esto es 50 centavos arriba del cierre del lunes.

El contrato de dólar futuro para fin de octubre retrocedió 0,1% a $993. Asimismo, para noviembre se mantuvo estable en $1.020 y para diciembre aumentó un 0,1% a $1.050. Con estos números, de acá a fiel mercado espera un incremento del 6,6% en el tipo de cambio.n de año.

Los contratos de 2025 también tuvieron un comportamiento dispar. La tasa nominal anualizada (TNA) para el plazo de fin de este año fue del 35%, mientras que para el año que viene llegó hasta el 37,08%.

El dólar blue operó a $1.245 para la venta. Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.166,86, por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 18,5%; el Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.195,70 y el spread con el oficial alcanza el 21,5%. Dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) se ofreció a $1.607,20, y el cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.208,21.

Tercer mes consecutivo con saldo positivo

Quedan siete ruedas para que arranque noviembre, con lo que octubre se perfila para ser el tercer mes consecutivo con saldo positivo tras sus intervenciones en el Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC).

La secuencia de compras del Central se sostiene con una mayor oferta de parte de los exportadores, mientras la demanda de los importadores no termina de reaccionar. Y junto con el efecto del blanqueo le siguen dando margen a que se mantenga el veranito cambiario.

“Las últimas ruedas siguen mostrando a un mercado con apetito por instrumentos de tasa fija, con los Boncap comprimiendo en la rueda del lunes y ya rindiendo alrededor de 3,40% tasa efectiva mensual. Esto muestra que los inversores siguen apostando por la desinflación de aquí hacia adelante, motivados, creemos, por la convicción de que el gobierno no enfrentará episodios de tensión cambiaria o que de haber, podría controlarlos", señaló Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS. (Con información de NA y diario Clarín)