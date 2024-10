El Gobierno nacional anunció este lunes que dispondrá la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como parte de su plan de reducción del Estado y eliminación de estructuras ineficientes.

En su lugar, se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo que tendrá menos costos y burocracia.

Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien dio a conocer el anuncio, la medida implicará una reducción del 45% en las autoridades superiores y un 31% en los niveles inferiores, lo que supone una eliminación del 34% de la estructura actual y un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos al año.

Además, se procederá a la desvinculación de 3.155 empleados que ingresaron de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista, lo que representa el 15% del personal actual de la AFIP.

Elonce dialogó con la contadora Sabrina Firpo, quien explicó algunos alcances de esta medida, aunque aún no se tiene la letra chica de lo que implica la disolución del organismo.

"En principio, no tenemos muy claro todavía en qué consiste el anuncio. Se habla mucho de los sueldos de los directores de la AFIP, pero no hay ninguna medida anunciada que afecte a los contribuyentes", dijo en primer lugar.

Disolución de AFIP: “No hay ninguna medida anunciada que afecte a los contribuyentes”

En este sentido, resaltó la importancia de esperar detalles concretos sobre cómo se efectivizarán los cambios. "Siempre hay que ver cómo se llevan adelante los anuncios. Es un proceso que lleva tiempo y hay que reglamentar muchas cosas", afirmó. Además, subrayó que, a pesar de las modificaciones en el ámbito administrativo, "los contribuyentes debemos seguir pagando nuestras obligaciones. Tenemos los mismos vencimientos, los mismos plazos”.

“Los impuestos en nuestro país se llevan adelante a través de leyes y si bien se habla de simplificar el sistema tributario, el nuestro es muy complejo. A nivel nacional tenemos unos 60 impuestos y todo eso va a ser más adelante y a través de un proceso. Por ahora el anuncio está enfocado en lo que es la parte administrativa de AFIP, que va a cambiar el nombre, que cambia funcionarios y la retribución mensual de muchos de estos funcionarios”, dijo la profesional. Y aclaró que "todas estas modificaciones llevarán su tiempo".

En relación a la inquietud generada por la posible disolución de la AFIP, dijo: "Cuando se tira un anuncio de estas características, todos nos alertamos porque nos atañe a todos; pero en el día a día del contribuyente, del ciudadano común, este en este momento este anuncio no nos afecta directamente o inmediatamente”.

No obstante, Firpo dio cuenta que el manejo del presupuesto y los gastos estatales son temas que "sí influyen en el uso de nuestros impuestos".

“De haber modificaciones en los impuestos, va a tener que ser a través de leyes, a través de reglamentaciones, pero todo eso lleva un proceso; no es que se disuelve AFIP y no hay más impuestos. Si puede llegar a ser una buena noticia en el sentido de una disminución de gastos exorbitantes que tiene el Estado; pero en principio nosotros seguimos pagando exactamente lo mismo, seguimos teniendo los cumplimientos que vencen, por ahora no hay ninguna modificación para los trabajadores”, mencionó.

Finalmente, reiteró que "en este momento, seguimos trabajando exactamente igual” y que las consultas de los contribuyentes han aumentado, reflejando una "alerta habitual en Argentina ante cambios. Hay mucha consulta de alerta, de alarma, pero por ahora nosotros seguimos trabajando exactamente igual, no hay modificaciones en las liquidaciones ni en los vencimientos, ni en los regímenes especiales”. Elonce.com