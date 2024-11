Caputo confirmó el fin del cepo en 2025 y la baja del dólar tarjeta

Caputo fin del cepo. El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, confirmó que la eliminación del cepo cambiario, que limita el acceso a divisas extranjeras, se concretará en 2025, con un plazo aún incierto debido a las condiciones económicas del país. Además, adelantó que el dólar turista, también conocido como dólar tarjeta, sufrirá una baja en las próximas semanas.

El levantamiento del cepo cambiario será en 2025

Caputo dejó claro que la eliminación de las restricciones cambiarias es una prioridad del gobierno, pero también subrayó la necesidad de asegurarse de que el levantamiento no cause inconvenientes económicos. "El cepo se levanta sin duda el año próximo, pero queremos estar muy seguro de que no provocará ningún problema antes de anunciarlo", explicó el ministro.

En este sentido, destacó que “se están dando algunas de las convergencias que nosotros buscamos”, sugiriendo que ya se observan avances hacia la normalización del mercado cambiario.

Sin embargo, el ministro mencionó que el nivel de reservas del Banco Central es una variable clave que aún no está completamente resuelta. “Aunque no una de ellas, que es el nivel de reservas del Banco Central, porque si bien se compró muchísimo, debimos hacer muchos pagos”, indicó, dejando claro que este aspecto debe estar resuelto para poder avanzar con el levantamiento del cepo.

Dólar turista bajará en las próximas semanas

En cuanto al dólar turista, Caputo aseguró que experimentará una disminución significativa en las próximas semanas. Este tipo de cambio está compuesto por un 30% de impuesto PAIS y una percepción del 30% sobre el Impuesto a las Ganancias; el impuesto PAIS será eliminado el 24 de diciembre de este año, lo que tendrá un impacto directo en el costo del dólar turista.

El funcionario aclaró que el dólar turista seguirá siendo más alto que el dólar oficial y sostuvo que no se corre el riesgo de que esta medida afecte las reservas del Banco Central.

"El dólar turista va a bajar. La mayoría de la gente paga la cancelación del Impuesto País con dólares, y no con pesos. No nos van a vaciar el Banco Central por eso", afirmó el ministro.

FMI y las discusiones sobre el nuevo acuerdo

También se refirió a las conversaciones que está llevando a cabo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo acuerdo de financiamiento. Caputo explicó que se está discutiendo la cantidad exacta de dinero que el FMI otorgará a Argentina, y resaltó la importancia de obtener un desembolso significativo en el corto plazo.

"Te pueden dar 10.000, 15.000 o 20.000 millones de dólares. Pero no es lo mismo que entre mucho al principio que te lo den a lo largo de mucho tiempo", dijo. También anticipó que este acuerdo podría involucrar un programa nuevo que incluiría la entrada de nuevos fondos para la economía argentina.

En cuanto a la situación macroeconómica del país, Caputo destacó avances importantes, como la baja de la inflación mayorista a niveles de 1,2%. "Para el año próximo las tasas ya convalidan la inflación que tenemos en el Presupuesto", comentó.

Además, subrayó que los salarios han superado la inflación en los últimos meses, lo que refleja una mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores. "El salario le está ganando a la inflación, probablemente octubre sea el séptimo mes en que los salarios le ganen a la inflación", señaló Caputo en TN.