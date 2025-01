Aumento de salarios: los sectores que cobrarán subas de hasta 16% en enero

Con el cierre del 2024 y la evaluación de los salarios que lograron mantenerse frente a la inflación, algunos gremios tienen pendiente la reapertura de paritarias en el inicio del nuevo año. Entre los sectores que aún deben negociar se encuentran los trabajadores estatales de la Provincia de Buenos Aires, el personal doméstico y los siderúrgicos, entre otros.

En este contexto, las negociaciones recientes tuvieron una tendencia clara: actualizaciones salariales alineadas con la inflación. Esta estrategia evitó la pérdida de poder adquisitivo y, en algunos casos, logró una recomposición salarial.

Mirando hacia 2025, los principales economistas anticipan un rebote económico. Aunque las estimaciones de crecimiento oscilan entre el 3% y cifras ligeramente superiores, existe consenso en que la dinámica salarial no seguirá el mismo esquema observado en 2024. Se espera que los ajustes salariales estén más sincronizados con los niveles inflacionarios proyectados, con mayor protagonismo de las cifras de empleo.

En este escenario, se repasan a continuación los salarios que tendrán aumentos confirmados en enero:

1. Sanidad

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) acordó la escala de salarios básicos que van a regir para diciembre, con un aumento del 3,6%.

Los profesionales bioquímicos, nutricionistas y kinesiólogos tendrán un salario básico este mes de $1.076.160,64. La primera categoría cobrará un básico de $978.570,98 mientras que el básico de la quinta categoría se ubicará en $782.620,01. La próxima revisión es en febrero de 2025.

2. Construcción

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) acordó que en diciembre los trabajadores recibirán un aumento del 4% considerando los salarios vigentes al 30 de noviembre. Además, cobrarán un bono no remunerativo de $25.000 que se pagará hasta enero de 2025.

3. Farmacéuticos

La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) acordó los siguientes salarios y aumentos remunerativos para diciembre:

4. Bancarios

La Asociación Bancario confirmó que los trabajadores tendrán un nuevo aumento, incluyendo la participación por Ganancias. De esta manera cobrarán este mes un básico superior a los $1.600.000. El ajuste será del 2,4% en línea con el dato de inflación de noviembre.

5. Trabajadores de corta y larga distancia

Para el conductor inicial del Transporte Automotor de Pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires se establecieron los siguientes haberes remunerativos, y será “proporcional al resto de las categorías".

-A partir del 1 de diciembre de 2024, cobran un básico $1.160.000, proporcional al tiempo trabajado. Ya en enero de 2025, cobrarán un salario base de $1.200.000, proporcional al tiempo trabajado.

-El 20 de enero habrá una nueva reunión paritaria.

6. Trabajadores de trenes

El Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad acordó un aumento del 2,71% completando la actualización salarial correspondiente al último trimestre del año para las empresas privadas del sector. En el mientras tanto, buscan cerrar una canasta básica de alimentos y luego avanzar en las paritarias. Hay cuarto intermedio hasta el próximo 2 de enero.

7. Marítimos (FESIMAF)

En diciembre se cobra un aumento del 2,5% sobre los básicos de noviembre.

8. Estatales nacionales

Los trabajadores del Estado cobrarán este mes un aumento del 1% que se añade a la suma fija de $30.000 a cobrarse por única vez. También se contempla un Premio Estímulo a la Asistencia de de $30.906 para los salarios de diciembre.

9. Empleadas domésticas

Las empleadas domésticas percibirán su sueldo de enero sin incrementos, ya que continúa vigente la escala salarial correspondiente al período septiembre-octubre, sin modificaciones confirmadas. Por ahora, tampoco hay información sobre una posible reunión paritaria que permita acordar un aumento en el sector.

10. Alimentación

La Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación lograron para el Convenio Colectivo 244/94, un aumento del 2,9% en salarios de diciembre.

11. Trabajadores del neumático

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) negoció un aumento del 2% para diciembre y si la inflación supera ese número, será compensado automáticamente. El acuerdo contempla a FATE, Pirelli y Bridgestone.

12. Visitadores médicos

Uno de los gremios con mejores aumentos salariales, se estableció que el salario básico vigente desde el 1 de diciembre de 2024 sea de $1.179.082, mientras que la garantía mínima subirá a $1.641.000. En tanto, en este nuevo acuerdo de actualización para que el salario básico “no pierda frente a la inflación”, las partes establecieron la reanudación de las negociaciones en abril próximo.

13. Comercio

Turismo: la FAECyS acordó un aumento salarial no remunerativo del 5% para empleados de viajes y turismo, a pagarse en los próximos dos meses. Ese 2,5% se divide en dos tramos, un 2,5% en diciembre y otro 2,5% en enero.

Comercio general: aumento del 2,5%. Las partes se comprometieron a reunirse en enero de 2025 para analizar las eventuales “variaciones económicas” y en función del contexto, negociar nuevos incrementos.

También, se acordó incorporar las sumas no remunerativas a los básicos de convenio en donde los básicos también tendrán un aumento del 2,5% este mes.

Rama Call Center: aumento del 2,5%. Los incrementos pactados mantendrán su condición de no remunerativos, y luego de incorporará a los básicos de convenio en su valor nominal como "Incremento No Remunerativo Noviembre" con los haberes correspondientes a diciembre, e "Incremento No Remunerativo del mes de diciembre" con los haberes correspondientes a enero.

Acopio de cereales: aumento del 2,5%. También se incluirán los aumentos a los básicos del sector.

14. Empleados del seguro

Los trabajadores de seguros generales y ART cobrarán un aumento del 5%.

15. Mecánicos

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) finalizó una nueva negociación paritaria y acordó una suba del 10,52% teniendo en cuenta el pago de sumas no remunerativas, con vigencia desde noviembre y diciembre de 2024.

16. Gastronómicos

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) consiguió para gastronómicos y hoteleros un aumento del 16%. Ahora les corresponde cobrar un 5% de los salarios de diciembre.

17. Ferroviarios

El Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad acordó un aumento salarial del 16% para el último trimestre del año. La suba que queda pendiente para los sueldos de diciembre es de un 2,71%.

18. Trabajadores del plástico

La Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP) tiene pendiente cobrar:

-9,13% de alza en enero de 2025, más $99.540 (no remunerativo).

-8,66% en febrero, más $50.766 (no remunerativo).

-8,24% en marzo.

19. Trabajadores de clubes deportivos

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) selló aumentos consecutivos sobre la base de agosto, y habrá 5% de aumento en diciembre.

20. Trabajadores de cuero

Los trabajadores de la industria el cuero -que incluye a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA), el Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina (SOCRA) y el Sindicato de Empleados Capataces y Encargados de la Industria del Cuero (SECEIC)- consiguieron un alza del 16% no acumulativa para el período entre septiembre y diciembre 2024.

Habrá una suma no remunerativa de $216.000 a abonar en cuatro cuotas mensuales iguales y consecutivas. Asimismo, habrá una incorporación al salario de referencia de $27.000 a partir de enero del 2025, y otra por el mismo monto a partir de abril del año entrante.

21. Trabajadores rurales

La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) oficializó las nuevas escalas salariales para los trabajadores rurales, con vigencia escalonada entre noviembre de 2024 y febrero de 2025.

A su vez, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) una suba del 14,42% para el personal permanente y de prestación continua, que se hará efectiva en cuatro pagos entre noviembre de 2024 y febrero de 2025.

22. Industria del plástico (CAIP- UOYEP)

Los sueldos mínimos para cada categoría vigentes desde el 1 de diciembre son los siguientes:

23. Trabajadores de entidades deportivas y civiles (UTEDYC)

CCT 738/16 - Personal de Gimnasios: cobran un aumento del 3% en enero. Todo calculado sobre básicos de octubre 2024. Los incrementos tendrán transitoriamente carácter no remunerativo.

CCT 807/23 (ex 496/07) Personal de Mutuales:

24. Unión de trabajadores de Carga y Descarga

Para trabajadores del CCT 733/15:

Para el CCT 508/07, los números serán los siguientes:

El compromiso es reunirse antes del 31 de enero de 2025.

25. Empleados de maestranza

El Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA) acordó un aumento que del 12,5% que finalizó en diciembre. Para este mes se abona un incremento del 2%. A su vez, también se contempló un aumento en los viáticos que fue del $22.000 a partir de diciembre de 2024.

26. Pasteleros

Los trabajadores pasteleros cobrarán un aumento del 17% en sus salarios básicos . En el caso de las heladerías, el aumento es del 6,09% para todas las categorías. El rubro alfajores y postres, tendrá un aumento del 8,2%, pizzerías y casas de empanadas un incremento del 5% y fábricas 5%.

27. Mineros

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) acordó un aumento para aquellos trabajadores nucleados en el Convenio Colectivo de Trabajo 54/89. La suba será del 6% de carácter acumulativo con vigencia hasta el 31 de diciembre.

28. Despachantes de Aduana

La Asociación de Empleados de Despachantes de Aduana (AEDA) tendrá un aumento del 5% en sus salarios de diciembre. De esta manera el básico será de $506.404,46 para un inicial hasta un máximo de $1.059.434 para un empleado con 35 años de antiguedad. El almuerzo se ubica en $7.512.

29. Químicos

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina (FESTIQyPRA) acordó un aumento que implica que el salario inicial se ubica en $791.530,27 para la categoría B, $922.924,36 para la categoría A y $1.055.088,98 para la categoría A1. En tanto para un empleado con 35 años de antiguedad, el salario será de $1.178.480,71 (B), $1.374.108,61 (A) y $1.570.883,71 (A1).

30. Camioneros

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, a cargo de Hugo Moyano, acordó con las cámaras empresariales el pago de un bono de $600.000. En el mes de enero se pagará $150.000 que corresponde a la primera cuota que se abonará hasta abril.

En línea con el bono de $600.000, el acuerdo paritario incluye incrementos progresivos en los salarios de diciembre del Convenio Colectivo de Trabajo N° 40/89.

31. Televisión

El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) y la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) acordaron un aumento del 2,5% en diciembre que se abona en enero. La cuta se abonará como asignación no remunerativa.

32. Estacioneros

Los trabajadores agremiados al Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), acordaron un aumento de los básicos del 2% para las remuneraciones de diciembre a cobrarse en enero. El 17 de febrero se vuelven a reunir para acordar el próximo tramo paritario.

33. Telecomunicaciones

Los agremiados en FOETRA, tendrán un pago único en el mes de diciembre. Se trata de un bono que será de $124.923 para la categoría 1 de telefonía fija que aumentará de acuerdo a la escala. El mayor monto lo cobrará la escala Z4 y será de $319.485.

En el caso de la telefonía móvil, la categoría A cobrará $130.480 de adicional en diciembre, y aumentará hasta los $332.064 en la categoría T10. En este caso la categoría más baja tendrá un básico de $946.577 mientras que la más alta es de $2.408.507.

34. Estatales porteños

El Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), cerró en diciembre un acuerdo que contempla un aumento del 3% en los salarios de diciembre, a pagarse en enero.

35. Petroleros

El sindicato de petróleo y gas privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa acordó una gratificación no remunerativa del 6% calculada sobre salarios de abril, no acumulativa. Se incorpora en enero como monto remunerativo.

36. Trabajadores de transporte UTA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), junto a los empresarios de transporte resolvieron un básico conformado de $1.160.000 en diciembre y en enero, $1.200.000. A su vez, se acordó un aumento de los viáticos que quedaron de la siguiente manera: $6.640 en diciembre y $6.870 en enero. Las partes se volverán a reunir el 20 de enero de 2025. Fuente: (Ámbito)