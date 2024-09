El equipo Williams mostró el furor por Franco Colapinto en la Fórmula 1

Con apenas tres carreras disputadas, Franco Colapinto se convirtió en una de las grandes revelaciones de la Fórmula 1 en el cierre de la temporada 2024. Su carisma y habilidad al volante lo posicionaron como uno de los favoritos entre los hinchas, que quedó demostrado en un video que la escudería Williams publicó este viernes en sus redes sociales.

Las imágenes muestran la reacción de los espectadores que asistieron al Gran Premio de Singapur el pasado domingo. Algunos, vestidos con camisetas argentinas, se acercan al corredor nacional para pedirle autógrafos y fotos.

Pero no solo los seguidores del equipo quisieron llevarse un recuerdo del piloto nacido en Pilar. El video también captó momentos en los que firmó gorras con el logo de Ferrari, entre otras.

Incredible support everywhere we go 💙 pic.twitter.com/AY0u8hLCIu