Valverde respaldó a Suárez y avivó la polémica en la selección uruguaya: “Es todo verdad”

El mediocampista del Real Madrid y de la Selección de Uruguay, Federico Valverde, se sumó a las críticas de Luis Suárez hacia el entrenador Marcelo Bielsa, afirmando que las declaraciones del delantero son completamente ciertas. La tensión en el entorno del combinado uruguayo aumentó desde que Suárez, actual jugador del Inter Miami, expusiera las incomodidades que viven tanto los futbolistas como el personal del Complejo Celeste bajo la dirección del técnico argentino.

Durante una reciente entrevista, Suárez reveló que los empleados no pueden interactuar libremente con los jugadores, señalando: "A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día". Además, el delantero mencionó que varios jugadores habían solicitado a Bielsa un trato más cordial, indicando que "ni siquiera saludaba".

Valverde, se unió a Naithan Nández en el apoyo a Suárez, manifestó: “Es todo verdad, jamás mintió y en ningún momento exageró. Algunas cuestiones son ciertas, dijo las cosas como son”. El futbolista de 26 años también destacó la importancia de abordar estos temas en privado, afirmando que “por mi parte, y como cada referente del equipo, lo hablaremos en el vestuario como equipo que siempre fuimos”.

“Lo arreglamos con charlas ante distintas circunstancias. Siempre lo hicimos de esa manera y esta será una más. Se resolverá así. La idea es mejorar y seguir con el crecimiento”, agregó Valverde, reconociendo que ya habían surgido diferencias entre el plantel y Bielsa.