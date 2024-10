Tras casi un año, el Pity Martínez regresó y es una esperanza renovada para River

Después de una larga y desafiante recuperación de nueve meses, Gonzalo "Pity" Martínez volvió a vestir la camiseta de River Plate en el encuentro ante Defensa y Justicia, un momento que tanto él como los hinchas esperaban con ansias.

El mediocampista ofensivo ingresó al partido a los 22 minutos del segundo tiempo, marcando su regreso tras sufrir una grave lesión en enero, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante un amistoso en Estados Unidos.

“Se extrañaba mucho”, confesó el Pity al hablar sobre su anhelo de regresar al campo. “Cuando te pasan estas cosas, lo primero que quieres es volver a jugar, a compartir y pelear dentro de la cancha con los compañeros. Se hizo largo, pero estamos acá, que es lo más importante”, agregó con visible emoción.

Su regreso no solo es significativo a nivel personal, sino que también representa una valiosa opción para el equipo de Marcelo Gallardo, quien busca alternativas para enfrentar el crucial partido de vuelta ante Atlético Mineiro en la semifinal de la Copa Libertadores.

El Pity Martínez volvió a jugar tras la lesión y activó el ataque de River.

La recuperación del Pity no fue sencilla. “No fue fácil, pero tuve un gran grupo que estuvo conmigo en todo momento. Siempre mantuve una mentalidad positiva”, afirmó. Reflexionando sobre su proceso, Martínez subrayó la importancia de no apresurar su regreso: “Hay que respetar los tiempos. Si hubiera apurado el proceso, me hubiera perjudicado”.

A pesar de haber recibido el alta médica justo antes del partido de ida contra Mineiro, donde River cayó 0-3, el Pity no fue convocado. Sin embargo, su ingreso en el partido contra Defensa mostró que está listo para aportar al equipo. Se asoció bien con su compañero Manuel Lanzini y tuvo una oportunidad clara de gol con un tiro libre que se fue cerca de un palo, evidenciando su talento y compromiso.

De cara al enfrentamiento decisivo del próximo martes a las 21:30 en el Estadio Monumental, Martínez dejó un mensaje esperanzador para los hinchas: “Que se queden tranquilos, que vamos a dar lo mejor para dar vuelta la serie”. Con su regreso, River Plate no solo recupera a un jugador clave, sino también a un líder en el campo, lo que podría ser fundamental en su búsqueda por la remontada ante el Mineiro.