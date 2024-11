Sin Pezzella ni Borja, los convocados de River para visitar a Instituto en Córdoba

A pocas horas de su vuelo hacia Córdoba, River Plate dio a conocer la lista de convocados para el partido de este miércoles ante Instituto por la fecha 21 de la Liga Profesional, con importantes ausencias que marcarán la formación del equipo.

El técnico Marcelo Gallardo confirmó que Germán Pezzella no viajará debido a una sobrecarga muscular, mientras que Miguel Borja se perderá el encuentro por suspensión, tras haber recibido su quinta amarilla en el último partido contra Banfield.

La ausencia de Pezzella es una baja significativa en la defensa, ya que el central argentino había sido titular en los últimos encuentros, pero sufrió una molestia en uno de sus gemelos el día previo al partido contra Banfield, lo que le impidió estar al cien por ciento. El cuerpo técnico de Gallardo decidió no arriesgarlo y esperará que esté completamente recuperado para la próxima fecha contra Barracas Central.

Germán Pezzella fue convocado a la Selección Argentina.

Por otro lado, la suspensión del colombiano llega después de una semana cargada de críticas por su rendimiento, con algunos abucheos de parte de los hinchas en el Monumental. El Colibrí, que se encontraba bajo el foco de atención, vio la amarilla contra Banfield y quedó fuera de la convocatoria para el partido en Córdoba.

Ante estas ausencias, el Muñeco decidió convocar a dos jugadores que no formaban parte de la delegación en los últimos partidos: el defensor Federico Gattoni y el delantero juvenil Agustín Ruberto, quien regresa a la nómina después de varios encuentros fuera del equipo.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE RIVER PARA VISITAR A INSTITUTO:

Arqueros : Franco Armani, Jeremías Ledesma.

: Franco Armani, Jeremías Ledesma. Defensores : Federico Gattoni, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Milton Casco, Marcos Acuña, Daniel Zabala, Fabricio Bustos.

: Federico Gattoni, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Milton Casco, Marcos Acuña, Daniel Zabala, Fabricio Bustos. Mediocampistas : Matías Kranevitter, Rodrigo Villagra, Santiago Simón, Franco Mastantuono, Manuel Lanzini, Nicolás Fonseca, Maximiliano Meza, Gonzalo Martínez, Claudio Echeverri.

: Matías Kranevitter, Rodrigo Villagra, Santiago Simón, Franco Mastantuono, Manuel Lanzini, Nicolás Fonseca, Maximiliano Meza, Gonzalo Martínez, Claudio Echeverri. Delanteros : Agustín Ruberto, Facundo Colidio, Adam Bareiro, Pablo Solari.

Los convocados de River para visitar a Instituto en Córdoba.

LOS CAMBIOS QUE PIENSA GALLARDO

Con estas bajas, el once titular de River podría no tener muchas modificaciones respecto al que derrotó a Banfield el sábado pasado, aunque no se descarta alguna sorpresa en el esquema, como la posible titularidad de Gonzalo Martínez tras su lesión. La principal duda está en la configuración del mediocampo, con Maximiliano Meza y Gonzalo Martínez como opciones para acompañar a Santiago Simón y Rodrigo Villagra.