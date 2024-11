Scaloni confirmó que tiene "bastante decidido" el equipo de la Selección Argentina ante Paraguay

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, se mostró confiado y adelantó que tiene “bastante decidido” el equipo para el próximo enfrentamiento de las Eliminatorias Sudamericanas contra Paraguay, a disputarse en el estadio Defensores del Chaco , por la fecha 11 de las clasificatorias hacia el Mundial 2026. En una conferencia de prensa previa al encuentro, el director técnico reveló que la formación será “bastante similar” a la que utilizó en el último partido contra Bolivia.

“Tengo casi definido el equipo. Será bastante similar al del último partido, pero no se los confirmé a ellos. Tengo alguna duda, pero creo que será parecido al partido contra Bolivia. Será un partido dificilísimo, con un rival que está bien, en un buen momento. Normalmente, la mitad de la cancha siempre es fundamental. No creo que sea diferente a otros partidos”, señaló Scaloni.

Paredes no disfruta de muchos minutos en Roma.

El seleccionador argentino también abordó la actualidad de Leandro Paredes, quien atraviesa un presente irregular en la Roma de Italia, lo que ha generado especulaciones sobre un posible retorno al fútbol argentino, especialmente con el interés de Boca Juniors. “No hablamos de su presente. Estamos más enfocados en preparar el partido. Es verdad que no está gozando de los minutos que él quisiera, pero nosotros lo valoramos por lo que puede aportar en esta fecha. Lo importante es que esté con nosotros, más allá de dónde juegue, para que tenga continuidad”, explicó Scaloni.

En cuanto a Lionel Messi, quien no pudo disputar las finales de la MLS con el Inter Miami por la eliminación del equipo, el técnico destacó que el descanso del capitán argentino no influye en su rendimiento con la Selección: “No le afecta a la Selección, porque jugamos ahora y no volvemos hasta marzo. No creo que hubiera cambiado mucho el descanso si hubieran llegado a la final”, aseguró.

Messi comenzó con los entrenamientos en lunes.

Respecto a las complicaciones por el calendario internacional y la acumulación de partidos, Scaloni expresó su preocupación por las intensas cargas de trabajo de los jugadores: “Es evidente que la culpa no es de las selecciones. Los jugadores han jugado partidos cada tres días, y eso influye. Es normal lo que está sucediendo con las lesiones, es una consecuencia de un calendario muy exigente”, dijo, haciendo referencia al extenuante ritmo de competiciones de clubes y selecciones.

Por otro lado, el entrenador se mostró optimista con el regreso de Emiliano "Dibu" Martínez, quien volvió a concentrarse con el equipo, pero lamentó la baja de Lisandro Martínez, quien no podrá estar debido a un dolor en la espalda. “El caso de Lisandro fue un golpe inesperado. No esperábamos que fuera tan grave, pero está fuera de condiciones para jugar”, afirmó Scaloni. En su lugar, se convocó a Facundo Medina, quien sorprendió al cuerpo técnico por su determinación para viajar sin haber sido incluido en la prelista.

Lisandro viajó a Argentina, se hizo estudios y finalmente volvió a Manchester.

Por último, Scaloni analizó al rival del próximo jueves, Paraguay, destacando la fortaleza del equipo dirigido por Gustavo Alfaro, que históricamente ha sido difícil para la Argentina. “Es una selección ordenada, con buenos jugadores que juegan en equipos importantes. Va a ser un partido complicado”, advirtió el técnico, quien también expresó su respeto por la figura de Messi, que será un gran atractivo en Asunción, a pesar de la polémica prohibición de las autoridades paraguayas de portar camisetas del astro argentino en el estadio.