River con chances de llevar hinchada visitante a Brasil por Copa Libertadores

River ya conoce a su rival en las semifinales de la Copa Libertadores: Atlético Mineiro , que dejó fuera al campeón defensor, Fluminense, en cuartos de final . La serie comenzará en Belo Horizonte , mientras que el partido de vuelta se disputará en el Monumental .

Para el encuentro de ida, se asignarán 4,000 entradas para la hinchada millonaria , y una cantidad igual será destinada a los aficionados del Galo para el partido de revancha en Buenos Aires. Esta información fue confirmada por el periodista Germán Balcarce en DSports Radio.

Desde las oficinas de Núñez, el escenario ideal sería jugar el partido sin público visitante , lo que permitiría maximizar la venta de entradas para los socios de River y evitar ceder parte de la tribuna Centenario Alta. La multitud de 84,000 hinchas alentando al equipo tiene un impacto significativo en el rendimiento de los rivales. Sin embargo, el club también debe considerar las posibles sanciones económicas de Conmebol y la demanda de los hinchas que planean viajar a Brasil.

La hinchada riverplatense ya se mostró entusiasta tras la victoria sobre Colo-Colo, cantando: "Si sos hincha de River tenés que venir, vamos todos a Brasil". La última vez que los seguidores viajaron al país vecino fue en octavos de final de la edición pasada, donde fueron eliminados por Inter en Porto Alegre.

A medida que se acerca la fecha de los partidos, programados para la última semana de octubre, aún no se han iniciado gestiones para evitar la presencia de visitantes. Por lo tanto, parece probable que los simpatizantes riverplatenses puedan asistir al Arena do Galo, un estadio donde Atlético Mineiro no ha conocido la derrota en todo el campeonato. Lo mismo aplica para los aficionados del Galo que planean visitar el Monumental, el fortín de River.

En contraste con la serie contra Colo-Colo, donde las autoridades de seguridad no pudieron garantizar la seguridad de ambas hinchadas , esta situación parece tener un desenlace diferente. Los incidentes pasados protagonizados por la hinchada chilena en Argentina influyeron en la decisión de restringir su presencia en los partidos.

River, que avanzó a esta instancia tras finalizar primero en el Grupo H y eliminar a Talleres de Córdoba y luego a Colo-Colo, espera con ansias estos decisivos encuentros que podrían acercarlos a un nuevo título continental.