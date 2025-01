Patronato tendrá “un equipo que luche e incomode al rival”, dijo Varela

Patronato se prepara con expectativas y renovadas energías para la nueva temporada 2025. Con un fin de año agitado y un cambio de dirección técnica, el defensor Joaquín Varela habló sobre los desafíos y objetivos del equipo. Ante Elonce, Varela expresó el compromiso del plantel para ser un rival incómodo en cada partido, destacando la importancia del esfuerzo, el trabajo colectivo y la formación de un buen grupo para afrontar un torneo complejo y exigente.

"Después de un fin de año revolucionario para el club, nos encontramos con una nueva temporada, un nuevo técnico y con muchas ganas de encarar este torneo", afirmo Varela.

Bajo las órdenes del nuevo director técnico Gabriel Gómez, el plantel de Patronato comenzó este viernes por la tarde la pretemporada 2025 en el predio La Capillita, con miras a preparar el equipo para lo que será una exigente temporada.

En cuanto a las metas para el nuevo ciclo, Varela destacó: "Somos un grupo que no va a dejar de luchar y que será incómodo para el rival. Esa será nuestra premisa, a partir del esfuerzo y el trabajo, tratando de jugar y ser protagonistas en todas las canchas".

Refiriéndose a su presente personal, el defensor habló sobre las dificultades que atravesó en 2024, un año complicado debido a las lesiones. "Me tocó pasar un semestre con una lesión compleja, y cuando me recuperé, me lastimé la cabeza y tuve que hacerme 12 puntos", relató. Sin embargo, añadió que, aunque las lesiones son parte del fútbol, lo importante es cómo uno se recupera y sigue adelante. "Sobre todo en un club tan lindo como Patronato", resaltó.

Respecto al trabajo en equipo, Varela afirmó: "Queremos ser un grupo incómodo para todos los rivales y, en los entrenamientos, tratamos de incorporar todo lo que nos dice el cuerpo técnico para mejorar el plantel". Además, destacó la importancia de formar un buen grupo durante la pretemporada para afrontar un torneo que considera "muy complicado".

"Es un torneo muy difícil, y está en nosotros amortiguar los dos primeros encuentros que tenemos lejos de casa para luego jugar con nuestra gente", explicó.

Finalmente, Varela remarcó una de las principales virtudes del equipo: "Somos un equipo que no deja de luchar nunca, ni en los momentos difíciles, ni ante los resultados adversos". A modo de cierre, destacó que se siente muy contento de formar parte de Patronato y que su objetivo es "trabajar para sacar mi mejor versión".

