Patronato planifica el 2025 tras mantener la categoría: reuniones clave y el futuro del DT

Patronato aseguró su continuidad en la Primera Nacional para la temporada que viene al vencer a Guillermo Brown en Puerto Madryn. El plantel, que celebró con intensidad, regresó a Paraná en micro el lunes por la tarde, excepto por los jugadores Emanuel Dening y Alan Bonansea, quienes habían tomado la precaución de comprar boletos de avión con antelación, por si las cosas no salían bien.

Con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo, los jugadores tendrán un mes de licencia y volverán a los entrenamientos en diciembre, a menos que se resuelva antes la llegada de un nuevo cuerpo técnico que modifique los planes.

Candia al mando de Patronato en La Capillita.

Durante este extenso receso, algunos futbolistas, principalmente los de Paraná y quienes pertenecen al club, siguen moviéndose en el predio La Capillita bajo la supervisión de Exequiel Paoloni, preparador físico del Rojinegro. Otros jugadores, especialmente los que no tienen obligaciones escolares con sus hijos, aprovecharán el descanso para volver a sus ciudades de origen.

¿CANDIA SEGUIRÁ AL MANDO?

La directiva de Patronato ya trabaja en los preparativos para la próxima temporada y ha comenzado a conversar con algunos jugadores que quieren retener en 2025. Sin embargo, la prioridad inmediata es decidir si Marcelo Candia continuará como director técnico o si se buscará un nuevo líder para el equipo.

Según pudo saber Mirador Entre Ríos, se espera que la “mesa chica” de la institución Santa se reúna con el "Chelo" en los próximos días para definir su futuro. El entrenador, oriundo de Feliciano, fue clave en la recta final del torneo, logró victorias cruciales frente a Chacarita y Guillermo Brown que aseguraron la permanencia.

Candia, sin embargo, ha sido cauto respecto a su posible continuidad: “No me vuelve loco, yo voy a estar donde el club me necesite”, afirmó tras el partido en Puerto Madryn. Además, dejó en claro que asumir como técnico a tiempo completo implicaría importantes ajustes personales y laborales. “Para dedicarme de lleno a esto tengo que arreglar muchas cosas… El club y la Primera Nacional te exigen el 100%, y si no estoy en condiciones, acompañaré desde otro lado”, expresó, haciendo hincapié en su compromiso con el club y en las dificultades de equilibrar su trabajo actual con la dirección técnica.