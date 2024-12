Paracao ganó la Liga Entrerriana de Handball: “Es fruto del esfuerzo, del compromiso y el trabajo”

Paracao se consagró campeón de la Liga Entrerriana de Handball, que en primera instancia se juega en dos divisiones: la Costa del Paraná y la Costa del Uruguay. Los mejores seis juegan el Final Six, que se disputó en Concepción del Uruguay, donde lograron conseguir el título.

Santiago Baloni, Juan Ignacio Sueldo y Valentín Díaz Monzón fueron los invitados al programa Buenas Noches, que se emite de lunes a viernes por la pantalla de Elonce.

En primera instancia, los ganadores confesaron: “Es una alegría enorme, es fruto del esfuerzo, del compromiso y el trabajo en equipo que hemos demostrado durante todo el año”.

En relación al partido de semifinales y la final, que era el local, lo definió como “un equipo muy duro el cual pudimos vencer 25 a 20 y se nos dio el pasaje a la final contra Ferro de Concordia, que pudimos ganar 29 a 28”.

“Recuperamos una pelota, ellos tenían para empatar. La recuperamos a falta de seis segundos y tuvimos que aguantar hasta que termine el tiempo y festejar”, señaló sobre el minuto final.

Juan Ignacio, por su lado, comentó: “Hace ocho años que practico. Soy arquero. Fui el mejor arquero del torneo, pero igual fue 33% del equipo, 33% del otro equipo y 33% mío”.

Sobre sus inicios en la disciplina, declaró: “Cuando era chico hacía básquet. Cuando dejé, un amigo me recomendó empezar handball en la Sociedad Unión Árabe. Empecé y me re gustó. Lo que tiene el handball es que la contención es diferente. Sentí que era toda una familia y no había tanto ego”.

Santiago, en último lugar, expresó: “La felicidad es enorme, es un reconocimiento a un esfuerzo gigante que hacemos durante todo el año”. Además, valoró: “El grupo es fundamental a la hora de lograr estos títulos”.