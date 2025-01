Montiel y su pareja celebraron su regreso a River: las fotos

Gonzalo Montiel confirmó su vuelta a River Plate en las primeras horas de este lunes, cerrando una etapa de especulaciones y confirmando lo que muchos ya sabían: su regreso al club de Núñez estaba a la vuelta de la esquina. El lateral derecho, campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, compartiendo un reloj de arena acompañado de los colores de River, simbolizando su retorno a la institución que lo vio nacer futbolísticamente.

Gonzalo Montiel confirmó su vuelta a River Plate

La emoción no solo invadió a Montiel, sino también a su círculo cercano. Su esposa, Karina Nacucchio, no tardó en compartir su felicidad en Instagram. Junto a una foto de ambos luciendo la camiseta de River, expresó: "No puedo estar más feliz", reflejando la alegría de la familia por el regreso de Cachete a Buenos Aires. En otra publicación, Karina mostró una tierna imagen de su hijo Thiago, nacido en 2024, con un mensaje que decía: "Me cansé de esperar papá", destacando la emoción del pequeño por reunirse con su padre.

La publicación de Karina Nacucchio

Este regreso de Montiel a River se enmarca en un mercado de pases muy activo para el club, que además de repatriar a figuras como Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta, también ha sumado a Gonzalo Tapia, Matías Rojas y Giuliano Galloppo. La transferencia de Montiel se concretó por 4,25 millones de euros fijos, más un bono de 500.000 euros si el equipo gana una Liga argentina hasta 2028, fecha en que expirará su contrato.

Montiel, quien se encuentra en España tras su paso por Sevilla, llegará a Buenos Aires en las próximas horas para unirse a la pretemporada del equipo dirigido por Marcelo Gallardo. De esta manera, el Millonario contará con cuatro campeones del mundo en su plantel: Franco Armani, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, consolidando su ambiciosa campaña de refuerzos para 2025.

Más noticias