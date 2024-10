Messi tras la goleada a Bolivia: "Seguiremos disfrutando mientras pueda"

Lionel Messi se mostró exultante este martes tras la histórica goleada de la Selección Argentina por 6-0 ante Bolivia en el Monumental. La “Pulga” celebró la gran actuación del equipo y destacó el enorme cariño recibido por el público, además de hacer una reflexión sobre el final de su carrera, afirmando que seguirá disfrutando mientras se sienta bien físicamente.

Con una performance arrolladora que incluyó tres goles y dos asistencias, Messi demostró una vez más por qué es considerado el mejor futbolista del mundo. Sin embargo, más allá de los números, el capitán de la Albiceleste se mostró agradecido y emocionado por la ovación del público en el Monumental. "Es muy lindo venir acá, sentir el cariño de la gente, que emociona cuando grita mi nombre... Nos encanta estar acá, jugar en Argentina con toda esta gente, felices por todo eso y por el triunfo también", expresó el delantero del Inter Miami.

Al hablar sobre el futuro, Messi no escondió una sensación de nostalgia, sabiendo que el final de su carrera internacional está cada vez más cerca. "No me puse fecha ni plazo. Simplemente quiero disfrutar de todo esto, me emociona estar acá, sentir el cariño de la gente porque sé que pueden ser los últimos partidos", confesó. Además, reconoció que el tiempo de su carrera es limitado, y que aprovechará al máximo cada momento mientras pueda seguir jugando al más alto nivel.

Messi anotó un hat-trick y repartió dos asistencias.

Sobre el final de la temporada con su club, Messi también se refirió a los inconvenientes de la pretemporada pasada, cuando no pudo tener una preparación óptima. “El año pasado no la tuve porque tuvimos mucho viaje, que era lo que necesitaba el club, pero no fue una buena pretemporada. A veces, por cuidarme demasiado pensando en la Copa América, terminé empeorando mi físico", explicó.

EL FUTURO DE LA SELECCIÓN Y SUS COMPAÑEROS

En cuanto al futuro del equipo, Messi destacó el gran nivel de los jugadores jóvenes que se suman al grupo. "Hace tiempo que la Selección viene jugando de esta manera. Tenemos mucha gente que juega muy bien, que se siente cómoda entre líneas", aseguró. En particular, se refirió a Valentín Carboni, quien lamentablemente se lesionó, y al joven Nico Paz, quien debutó en el partido ante Bolivia. "Nico tiene muchísima calidad, entiende perfectamente el juego. Está con un entrenador que nos hace crecer muchísimo y ojalá sigan apareciendo jugadores como él", expresó el capitán argentino.

Argentina goleó a Bolivia.

Messi también bromeó sobre el hecho de que Nico Paz, a pesar de ser una joven promesa, ni siquiera había nacido cuando él debutó en Primera. "Lo sé, lo sé, es una locura. Pero más allá de la edad, tiene una cabeza impresionante. Ojalá siga creciendo y nosotros podamos seguir ayudándolo", añadió con una sonrisa.

LA REVANCHA DE 2009