Martínez tras la derrota en el Superclásico ante River: “Tengo fuerzas para seguir”

La derrota de Boca ante River en el Superclásico se convirtió en un nuevo golpe para el equipo comandado por Diego Martínez, quien enfrentó la situación con firmeza en conferencia de prensa. A pesar del 1-0 en contra, el entrenador expresó su deseo de continuar al frente del club, resaltando su compromiso: “Sí, tengo fuerzas. Siempre voy a querer lo mejor para Boca. Estar acá es todo lo que busqué como entrenador durante toda mi carrera”.

Martínez analizó el partido y afirmó que su equipo mereció más: “Cuando analizás las razones, las tres cuestiones desde el juego el equipo no lo mereció. Me refiero a River y Racing”. Aunque su postura fue clara en cuanto a su deseo de seguir, también dejó entrever la incertidumbre respecto a su futuro: “Nosotros estamos para seguir. Queremos pelear el campeonato y la Copa Argentina”.

A pesar de no renunciar, Martínez no aseguró su permanencia, lo que generó especulaciones sobre la decisión que podría tomar el Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme, quien fue visto muy serio en el palco. “Estamos en un punto de dificultad. La Copa de la Liga la perdimos en semifinal, en la Copa Sudamericana quedamos eliminados, hoy estamos lejos del campeonato”, explicó.

El DT también se dirigió a los hinchas: “Le pido disculpas por haber perdido. Que vamos a intentar dar más”. Reconoció que la decepción es normal, pero insistió en que la forma de salir adelante es “trabajando como lo hacemos cada día”.

Con respecto al gol anulado a Milton Giménez, Martínez se mostró crítico con la falta de criterio en las decisiones arbitrales: “Para mí el gol era válido. Me parece que no unificamos criterio. Puede equivocarse el árbitro, pero no entiendo cómo un gol de River la semana pasada es gol y este no”.

La situación es compleja para Martínez y su cuerpo técnico, ya que con esta derrota, Boca quedó a nueve puntos del puntero, Vélez, y lejos de los primeros puestos en la Liga Profesional. A pesar de los desafíos, el entrenador se mantiene firme en su compromiso con el club y su deseo de revertir la situación. “Estamos con fuerzas para seguir intentándolo, logrando objetivos, pero quiero lo mejor para Boca. Y eso lo veremos entre todos”, concluyó.