La posible formación de Boca para enfrentar a Gimnasia en la Copa Argentina

Este miércoles, Boca Juniors se enfrenta a Gimnasia en un partido crucial por los cuartos de final de la Copa Argentina, un certamen que podría definir gran parte de su futuro para 2025. En su segundo encuentro al mando del equipo, Fernando Gago sabe que avanzar en esta competencia no solo es vital para el presente, sino que también podría asegurar la plaza para la Copa Libertadores del próximo año.

La situación no es fácil para el entrenador. A pesar de tener una idea clara de su estilo de juego, Gago se encuentra en un dilema: mantener el esquema del 4-3-3 que mostró poco en su debut o arriesgarse a cambiar a un 4-2-4 más ofensivo.

El plantel de Boca, enfocado en eliminar a Gimnasia.

La defensa, que ha sido criticada en algunos aspectos, se mantendría igual, aunque la gran incógnita está en el arco. Sergio Romero, actualmente en el centro de la polémica por sus errores y un altercado con hinchas tras la derrota en el superclásico, podría ser reemplazado por el joven Leandro Brey, quien ha demostrado ser una opción segura.

La situación se complica aún más con el conflicto de Cristian Medina, quien ha decidido no formar parte del equipo debido a su descontento con la dirigencia por la falta de respuesta a la oferta del Fenerbahce turco. A pesar de esto, Gago ya había planeado su sustitución, optando por Tomás Belmonte para reforzar el mediocampo junto a Ignacio Miramón. Miramón, en particular, no tuvo un buen desempeño en su debut y busca redimirse.

En la ofensiva, Gago planea darle más protagonismo a Miguel Merentiel, quien será el delantero centro, con Edinson Cavani detrás de él y dos extremos, que podrían ser Aguirre y Zenón o Zeballos. El ex-jugador de Defensa y Justicia no brilló como extremo y su reubicación como 9 podría ser clave para abrir el juego.