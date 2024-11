Guillermo "Mago" Coria dejó de ser el capitán de la Selección Argentina de Tenis, cargo que ocupó desde 2021. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) confirmó la decisión a través de un mensaje en sus redes sociales, señalando que el extenista argentino estuvo al frente del equipo nacional durante tres años y 11 series. La noticia llega días después de la eliminación de Argentina en la Copa Davis 2024 a manos de Italia, que posteriormente se consagró campeón.

El mensaje publicado por la AAT en su cuenta de X (antes Twitter) fue claro y conciso: “Luego de 3 años, Guillermo Coria dejará de ser el capitán de la Selección. El Mago llegó en 2021 y estuvo al mando del equipo en 11 series, dejando a Argentina entre los 8 mejores del mundo en la última Copa Davis. ¡Éxitos en lo que venga!”.

UN CICLO DE CRECIMIENTO CON ALTIBAJOS

El ciclo de Coria como capitán estuvo marcado por algunos altos y bajos, pero también por un crecimiento constante en el rendimiento del equipo. Durante la última edición de la Ensaladera de Plata, celebrada en Málaga, Argentina alcanzó los cuartos de final, siendo el único equipo en sacar un punto a Italia, el eventual campeón. En septiembre, en Manchester, Argentina logró uno de sus mejores desempeños bajo la dirección de Coria, al clasificar al Final 8 tras derrotar a Gran Bretaña y Finlandia, logrando así una clasificación histórica.

A pesar de la eliminación, Coria expresó su orgullo por el rendimiento del equipo y destacó el compromiso de los jugadores. “Estoy muy orgulloso de este equipo. Los chicos demostraron un gran nivel, sobre todo Fran Cerúndolo. Terminamos el año con lo mejor de todo, que es el gran compromiso de nuestros jugadores", comentó el capitán luego de la derrota ante Italia.

El Mago Coria en el banco de la Copa Davis.

Además, hizo referencia a la caída en la serie de dobles, que definió el enfrentamiento a favor de los italianos: "La cancha estaba muy rápida, ellos estuvieron mejores en los momentos decisivos y se decidió todo por detalles", comentó sobre la derrota de Molteni y González en dobles.

El presidente de la AAT, Agustín Calleri, también se expresó sobre la salida de Coria, destacando el trabajo realizado durante su gestión. “Estamos muy agradecidos tanto con Guillermo como con sus principales colaboradores, Leonardo Mayer y Martín García, por estos años al frente del equipo. Consideramos que su trabajo fue de menor a mayor, consolidando un grupo de jugadores jóvenes que le darán muchas alegrías al tenis argentino en los próximos años”, afirmó Calleri.

La Selección Argentina en Copa Davis.

En cuanto a su posible salida, Coria había señalado a Elonce que la función de capitán no estaba asociada a ingresos, sino al compromiso con el equipo. "El capitán tiene que trabajar y hacer otras cosas, esto no deja ingresos, aunque tampoco es nuestra intención", había comentado Coria, quien también se mostró optimista con el formato mixto de la Copa Davis que entrará en vigor en 2025: “Me gusta. Ya estamos clasificados y eso es importantísimo. Tenemos un gran equipo para ilusionarnos año tras año”, afirmó.

EL FUTURO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Con la salida de Coria, la AAT comenzará a buscar un nuevo capitán para la Selección, cuya elección se anunciará próximamente. El sorteo de la edición 2025 de la Copa Davis se realizará el 2 de diciembre, y el nuevo capitán tendrá la responsabilidad de continuar con el desarrollo de un equipo que, bajo la conducción de Coria, consolidó un grupo de jóvenes talentos que prometen ser protagonistas en el tenis mundial en los próximos años.