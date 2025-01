Gago tras la goleada por Copa Argentina: analizó el partido y se refirió a Paredes

Boca Juniors comenzó con el pie firme el 2025 tras golear 5-0 a Argentino de Monte Maíz por la Copa Argentina. El equipo de Fernando Gago se muestra sólido y confiado, no solo por el resultado, sino por las incorporaciones que realizó durante el mercado de pases. Tras este arranque exitoso, el entrenador fue consultado sobre uno de los rumores más esperados: la posible llegada de Leandro Paredes, un nombre que podría ser la frutilla del postre para reforzar el plantel.

El futuro de Paredes

En Santa Fe, Gago habló con cautela sobre la posibilidad de incorporar al mediocampista. "Siempre va a haber posibilidades hasta el último día del mercado. Hay que tener paciencia, hablamos constantemente en cualquier momento del día con la dirigencia. Son situaciones que las pensamos", señaló el entrenador de Boca, dejando abierta la puerta a la llegada del exjugador de PSG, quien aún no ha definido su futuro.

A pesar de la expectativa, Gago no se mostró categórico, prefiriendo ser prudente hasta el cierre del mercado.

Sobre las opciones en el mediocampo, Gago añadió: "Creo que tenemos variantes para poder jugar de cinco. No voy a hablar de puestos específicos. Hasta que no cierre el mercado, no hay nada descartado. Creo y confió en los chicos que están en el plantel".

Análisis del debut y la competencia en el arco

Tras el cómodo triunfo ante Argentino de Monte Maíz, Gago se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo y destacó cómo había planificado la preparación del inicio de temporada. "Se hizo lo que habíamos planeado los dos partidos previos al inicio. Uno fue oficial y otro fue amistoso. Quería que sumen la cantidad de minutos. En el amistoso me permitió hacer siete cambios. Evalué las cargas para que estén todos a disposición. El partido fue bueno, se hizo lo planeado. Sabíamos que iba a ser difícil, que no íbamos a encontrar fácil los espacios hasta abrir el marcador", explicó el entrenador.

Con la reciente incorporación de Agustín Marchesín, Boca cuenta ahora con cuatro arqueros en su plantel, aunque la baja de Sergio Romero por lesión ha dejado la competencia en tres. Gago se refirió a la rotación y a la importancia de mantener a todos sus porteros motivados y en buen estado físico. "Hay algo que está claro. Sergio empieza la recuperación ahora y después va a haber competencia. Hay partidos que tenemos el martes y después el viernes. Va a haber rotación ante la carga de minutos. Se los dije a ellos, los voy a necesitar a todos para que jueguen. Hay un planeamiento desde los análisis de minutos viendo para qué partido está mejor cada jugador", explicó el DT. (Con información de Olé)