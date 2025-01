Gago tras el empate de Boca: “Necesito que el equipo tenga una identidad”

Boca Juniors debutó en el Torneo Apertura con un empate 0-0 en La Bombonera frente a Argentinos Juniors. Tras el encuentro, Fernando Gago ofreció una conferencia de prensa en la que analizó el rendimiento de su equipo y las impresiones que le dejó el partido. El entrenador destacó los puntos a mejorar, pero también resaltó aspectos positivos en el rendimiento, especialmente en el segundo tiempo.

“Por momentos nos salió lo que queríamos hacer, más en el segundo tiempo. En el primero no pudimos presionarlos como quisimos hacerlo. Sabíamos que ellos circulaban con Fattori (Federico) por detrás. Nos costó recuperar esa pelota para poder atacar rápido y pasar a una ocasión más ofensiva. A partir de eso, empezamos a darle mucha iniciativa al rival y el partido se hizo más disputado. Hay muchas cosas por mejorar, son los primeros partidos del año y eso significa que agarremos futbolístico”, afirmó Gago. Con una mirada crítica, el entrenador destacó que el equipo todavía está en pleno proceso de adaptación y ajuste de ideas, lo que es normal al inicio de la temporada.

El caso Marcos Rojo: "No fue por una lesión grave"

Sobre la sustitución de Marcos Rojo, defensor central de Boca, quien dejó el campo de juego en el primer tiempo, explicó que la decisión no estuvo vinculada a una lesión grave. “Tuvo una carga en el tendón donde tuvo una molestia todo este tiempo y preferí no arriesgarlo, podía seguir jugando, pero queríamos que termine bien el partido y que juegue la cantidad de minutos que necesitábamos. Pensé en que juegue 70 minutos para empezar a tener rodaje porque no tuvo minutos en pretemporada y lo vi muy bien en la semana, por eso jugó”, aclaró el entrenador.

La identidad de Boca y los refuerzos

En relación al funcionamiento del equipo, Gago hizo hincapié en la importancia de que Boca Juniors logre una identidad clara y definida. Para el DT, este proceso es clave para obtener los resultados esperados a lo largo de la temporada.

“Necesito que el equipo tenga una identidad. Cuando logremos que el equipo tenga una identidad, independientemente de los nombres, el equipo va a funcionar. Eso es una cuestión de que se trabaja de la misma manera con todos y a mí no me cambia el nombre del futbolista si juega un partido, dos partidos. Necesito que todos jueguen y entiendan a donde queremos apuntar y qué queremos hacer, como qué queremos ser como equipo y a partir de eso tratar de consolidar el juego, consolidar una presión, consolidar la forma de atacar, la forma de defender y a partir de eso, de tener a todos disponibles y al máximo nivel", expresó el entrenador.

El debut de Alan Velasco y Rodrigo Battaglia con la camiseta de Boca también fue un tema abordado por Gago, quien analizó el desempeño de los refuerzos. En relación a su integración al equipo, Gago sostuvo: “Alan y Rodrigo van a ir tratando de sumar minutos de juego y de entrenamiento, después hay situaciones que nos obligan a ir rotando porque necesito un equipo descansado”.

El DT resaltó la importancia de que los nuevos jugadores se adapten al estilo de juego que busca implementar, al tiempo que destacó la necesidad de contar con un plantel equilibrado y en constante rotación para afrontar el calendario.