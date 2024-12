Franco Colapinto largará último el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1: todos detalles

La temporada 2024 de la Fórmula 1 tendrá su última carrera este domingo en el Circuito de Yas Marina, donde se celebra el GP de Abu Dhabi. Allí, Franco Colapinto se presentará por última vez como piloto titular de Williams, siendo esta su novena carrera. Tras buenos momentos y otros no tan positivos, el argentino intentará cerrar su año de la mejor manera y dejar una última gran impresión en la Máxima. Aunque no será nada sencillo. Este autódromo es conocido por ser uno de los más difíciles para adelantar y el joven de 21 años largará 20°. ¿A qué hora? ¿Por dónde se puede ver? La última función del pilarense comenzará a las 10:00hs. y va a ser transmitido a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

En la previa del GP de Abu Dhabi, la escudería británica destacó a sus mecánicos con unos reconocimientos que fueron entregados por Franco Colapinto y Alex Albon. De esta manera, los jefes del equipo distinguieron a sus trabajadores por el esfuerzo que hicieron durante la actual edición de la Fórmula 1.

Antes de correr la última carrera de 2024, todos los pilotos de la actual parrilla de la Fórmula 1 posaron juntos para despedir otra edición de la Máxima en los Emiratos Árabes Unidos.

Franco Colapinto

Cuál fue el motivo por el que Franco Colapinto volvió a quedar atrás en las prácticas libres de Abu Dhabi

Durante el segundo ensayo del viernes en el que exhibió la velocidad y potencia de su FW46, el piloto argentino sufrió una salida de la cinta asfáltica que le costó perderse 35 minutos de giros. Básicamente, dañó el fondo plano y el grupo de mecánicos no logró repararlo a tiempo. Es por eso que la primera noticia positiva de este sábado fue que el vehículo fue puesto en la pista sin ningún inconveniente. Ante la falta de componentes para arreglar algo más y las ganas de testear con tanque lleno, la meta de Colapinto fue minimizar el margen de error y poder devolver el monoplaza sin un mínimo rasguño al box de Williams, dado que el gran objetivo del día era la clasificación.

¿Por qué fueron penalizados Franco Colapinto y Alex Albon?

Los pilotos de Williams fueron sancionados porque hicieron modificaciones en sus cajas de cambios. Por ende, se les impuso un castigo de cinco lugares en la parrilla de salida. El argentino saldrá desde la 20° posición y su compañero de equipo dos lugares más adelante.

¿Qué dijo Franco Colapinto tras la clasificación del GP de Abu Dhabi?

"Después de la FP2 se rompió bastante el piso, lo reparamos pero perdimos más de 10 puntos de downforce (carga aerodinámica). Obviamente no teníamos para reemplazar algunas partes y fue muy costoso. Perdí más de 10 puntos en más de tres décimas y eso es montón de performance. Creo que estábamos en una buena posición para este finde, pero el auto no quedó como hubiéramos esperado. No fue una gran qualy, pero es lo que hay", dijo.

Además, analizó: "No tenemos otro fondo y se partió mucho en muchas partes, en especial la parte de atrás que es bastante flexible y cuando lo tenés que reparar con una capa de carbono se hace muy rígido, pierde esa flexibilidad para las curvas y el aire deja de pasar. Y después de la FP3 fue muy claro lo que habíamos perdido. Habíamos empezado muy bien el fin de semana y nos caímos. Si bien tratamos de enfocarnos en lo que podíamos a hacer, no fue lo suficiente para pasar porque la pérdida es mucha. Intentaremos mañana remontar para terminar la temporada de la mejor manera. En recta vamos rápidos, así que veremos qué podemos hacer. Tenemos una chance de avanzar". (Olé)