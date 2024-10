Estudiantes se prepara para la final del Torneo del Interior B ante La Tablada

El entrenador del Club Atlético Estudiantes, Pedro Fontanetto, se mostró entusiasmado por la inminente final del Torneo del Interior B que enfrentará a su equipo contra La Tablada de Córdoba. Este partido, programado para este sábado a las 15:30 en la sede del Parque Urquiza , representa un evento especial, ya que coincide con el 90° aniversario del rugby en el club paranaense.

“Las expectativas son muy lindas porque nos encanta jugar el Torneo del Interior y en esta oportunidad coincide con los 90 años de rugby del club. Es un año muy especial y tuvimos la suerte de que podamos jugar esta final de local y ser anfitriones. Lo estamos esperando con ansias y esperemos poder imponernos en la cancha”, comentó Fontanetto, quien se prepara para un desafío que podría marcar un hito en la historia del club.

El camino del CAE hacia la final ha sido notable. El equipo ha demostrado su fortaleza y consolidación a lo largo del torneo, con victorias contundentes ante Old Lions (55-22), Cardenales (48-18) y Paraná Rowing (64-10) en la fase de grupos. En cuartos de final, lograron una ajustada victoria sobre Universitario de Tucumán (18-15) y en semifinales superaron a Old Resian (36-21).

“El equipo llega muy bien. Creo que fuimos de menos a más en el torneo y a lo largo del año. Nos hemos consolidado en las formaciones fijas y sabemos a lo que queremos jugar. Tenemos nuestra identidad y trataremos de imponerla en la cancha, aprovechando el apoyo de nuestra gente”, afirmó el entrenador, destacando la solidez del equipo, que llega invicto a esta instancia.

Por otro lado, La Tablada también ha tenido un desempeño sobresaliente en el torneo, finalizando primeros en su zona y sin conocer la derrota. Con triunfos ante CPBM (41-28), Universitario de Mar Del Plata (51-40) y Old Resian (78-19), demostraron su capacidad. En cuartos de final vencieron a Natación y Gimnasia (42-22) y en semifinales a Palermo Bajo (42-35).

Fontanetto no subestima a su rival. “La Tablada es un equipo con mucha historia y tradición, no solo en Córdoba sino también en torneos de la UAR. Tienen un gran equipo con mucha identidad, les gusta jugar con la pelota en la mano y cuentan con jugadores desequilibrantes y experimentados. No podemos permitirnos baches o lagunas en nuestro juego”, concluyó.

(Análisis Digital)