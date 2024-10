Emiliano "Dibu" Martínez se consagró nuevamente como mejor arquero del mundo

En una noche estelar en el Théâtre du Châtelet de París , Emiliano "Dibu" Martínez recibió este lunes el Trofeo Yashin, reconocimiento que premia al mejor arquero del mundo por segunda vez consecutiva . El evento, que coincidió con la entrega del Balón de Oro por parte de France Football, destacó la trayectoria del arquero argentino, quien se consolidó como uno de los mejores en su posición a nivel internacional.

“Muchas gracias a todos. Es un honor volver a estar acá. Siempre voy a estar agradecido a mis compañeros de la Selección y el Aston Villa. Soy exigente a seguir mejorando, vengo de un lugar chico y siempre lo recuerdo. Eso me motiva a seguir queriendo crecer y obsesionado con seguir consiguiendo cosas grupales. Gracias al Toro que metió el gol en la final”, expresó Emiliano.

“Es enorme, me fui muy joven a Inglaterra tras atajar en categorías juveniles en Argentina e Inglaterra. Jamás esperé ganar dos veces seguidas este premio. Lo comparto con mi familia, mis amigos y mis entrenadores. A veces cuando estás en la cancha te comportás como te sale. Soy tranquilo afuera de la cancha, hermano, marido. Hago todo lo que puedo para ayudar a mi equipo y en la Selección. Dimos un paso espectacular en el club”, continuó el mejor arquero del mundo.

“Es lo que ves vos, en la Argentina no piensan lo mismo. No, para ser sincero no me veo como el mejor. Hay arqueros que son muy buenos. Lo único que me importa es el equipo, el Aston villa, la Selección. Le agradezco a los entrenadores de arqueros con quienes trabajamos todos los días”, cerro´el Dibu.

Por su parte, Lautaro Martínez dejó unas palabras para su compañero en la Selección: “Emiliano para nosotros es una persona especial. Es ganador y eso es importante dentro de un equipo. Después ayuda a los más jóvenes y a los chicos que vienen a entrenar con nosotros. Puedo hablar solo palabras bonitas de él porque es una gran persona. Todo lo que hace, lo hace porque quiere ganar”.

LA CARRERA DEL “DIBU” MARTINEZ

La trayectoria de Dibu en el fútbol fue meteórica. Tras su paso por las selecciones juveniles y su experiencia en Independiente, emigró a Inglaterra donde comenzó a forjar su carrera en el Aston Villa. Su desempeño en la última temporada ha sido excepcional; con el club logró una histórica clasificación a la UEFA Champions League, finalizando cuarto en la Premier League, y alcanzó las semifinales de la Conference League, donde el equipo fue eliminado por el Olympiacos, eventual campeón.

Además, su participación con la Selección Argentina fue fundamental. Durante la reciente Copa América, Dibu demostró su capacidad bajo los tres palos, recibiendo solo un gol en toda la competición y atajando dos penales en la crucial serie contra Ecuador. Su actuación le valió el título de mejor arquero de la Copa América por segunda vez consecutiva, contribuyendo al cuarto título del equipo en esta competición.

El impacto de Dibu Martínez en el fútbol actual es innegable. Con un total de 15 partidos manteniendo su arco en cero con el Aston Villa, su calidad y personalidad lo sitúan entre los mejores arqueros del mundo. “A veces en la cancha te comportas como te sale. Soy tranquilo afuera de la cancha, soy hermano, marido, hago todo lo que puedo para ayudar a mi equipo y a la selección”, concluyó el arquero.