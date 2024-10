El paranaense Román Comas vivió el comienzo del Regional Amateur: “Quiero revancha”

El futbolista paranaense Román Comas expresó su deseo de redención en el próximo Torneo Regional Federal Amateur, que comenzará el próximo fin de semana. “Decidí quedarme en Atlético Paraná, porque quiero revancha del Torneo Regional anterior”, manifestó el volante ofensivo en una reciente entrevista con FM Litoral.

Comas, quien no pudo participar en las etapas decisivas del torneo anterior debido a una lesión en la rodilla, enfatizó su compromiso con el club. “Me tocó tener un problema en la rodilla y no pude disputar las instancias decisivas, por eso quiero volver a formar parte del club”, agregó el exjugador de Patronato.

El mediocampista también comentó sobre su relación con el director técnico del Decano, Hugo Fontana, quien lo conoce bien. “Él sabe que mi puesto es el de volante por derecha e incluso me ha probado en ese sector. También, sobre lo último en una de las prácticas, me puso de lateral”, explicó. Sin embargo, Comas dejó claro su disposición a adaptarse: “De todas formas, más allá de mi posición, yo me adapto desde donde toque para ayudar al equipo”.

Con respecto al debut en el torneo, que será contra el Club Don Bosco, Comas anticipó un encuentro complicado: “Sabemos que Don Bosco es un rival difícil y va a ser un partido complicado”. Recordó que la última vez que se enfrentaron en esta competencia, fue un desafío: “Nos tocó enfrentarnos hace dos torneos y sabemos que debemos respetar mucho al rival”.

En la charla con Locos X La Liga, también compartió su estado físico tras la lesión: “Me encuentro muy bien físicamente, gracias a que estuve entrenando con el plantel del club que disputa la Liga Paranaense”. Comas agradeció al club y al cuerpo técnico: “Agradecerle mucho al club, a Gustavo Romero y su cuerpo técnico porque me dejaron mantenerme en ritmo, así que no quiero fallarle a Atlético Paraná”.

Para finalizar, Comas dio su perspectiva sobre el equipo y el nuevo desafío: “Es una expectativa muy grande que nos genera a todos, que esté al mando Hugo Tony Fontana, porque sabemos cómo trabaja y cómo se maneja”. Con determinación, concluyó: “Por eso mismo, vamos a ir en busca del ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino y eso es lo importante”.

