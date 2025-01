El argentino Kevin Benavides abandonó el Rally Dakar 2025 en motos

El salteño Kevin Benavides, dos veces ganador del Rally Dakar, decidió abandonar la competencia cumplida la primera semana de la edición 2025. El motivo de la drástica medida está relacionada con su brazo izquierdo, que quedó seriamente afectado después del accidente que sufrió en mayo pasado.

Desde el primer día, Benavides demostró una determinación férrea. A pesar de llevar consigo las secuelas de un accidente que dejó su brazo seriamente dañado, el argentino se lanzó a la aventura de conquistar nuevamente el Dakar. Sin embargo, etapa tras etapa, el dolor se hizo cada vez más insoportable.

La palabra de Kevin Benavides

“La primera semana fue definitivamente dura con más de 30 horas de carrera. No estoy en mi mejor condición física, así que ha sido una lucha todos los días, pero estoy muy orgulloso de haber terminado la primera semana del rally más duro del mundo. ¡Eso por sí solo es un gran logro!”, explicó Benavides como anticipo a la decisión que tomó.

“Ha sido frustrante porque mi mente sabe cómo correr rápido y mantenerse al nivel de los mejores, lo he demostrado en años anteriores, pero mi cuerpo simplemente no es capaz de mantener ese ritmo en este momento. Es por esta sensación que he tomado la decisión de retirarme del rally, el riesgo de sufrir más lesiones es demasiado grande. Quiero agradecer al equipo y a los aficionados todo el apoyo que me han brindado y espero volver a competir pronto”, añadió el piloto de KTM, que se ubicaba 26° en la general.

La decisión de abandonar no fue fácil. Benavides, un guerrero nato, siempre ha demostrado una capacidad asombrosa para superar los obstáculos. Sin embargo, la realidad fue implacable. Cada kilómetro recorrido fue una batalla contra sí mismo, una lucha contra el dolor que lo consumía.

El argentino ha demostrado que el verdadero campeón no es solo aquel que gana, sino aquel que lucha hasta el final, con el corazón en la mano.

Más noticias