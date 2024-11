Don Bosco y Paraná no se sacaron diferencias en el Regional Amateur

El encuentro entre Don Bosco y Atlético Paraná, correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 8 de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur, culminó en un pobre empate 0-0 en el estadio Carlos Federik. El resultado, aunque sin goles, dejó una mejor sensación para el equipo visitante.

A pesar de no lograr la clasificación a la siguiente ronda del torneo, este empate posicionó favorablemente al Gato. No solo por el punto obtenido, sino también porque mantiene una ventaja de tres unidades sobre el Salesiano, que no logró alcanzar a su rival en la tabla de posiciones.

Si bien el partido careció de emociones destacadas, ambos equipos intentaron manejar el balón y mostraron destellos interesantes en la construcción del juego. Sin embargo, ninguno logró profundizar lo suficiente como para generar peligro real sobre el arco rival.

Ambos conjuntos representantes de la Liga Paranaense de Fútbol siguen con chances concretas de clasificar a la siguiente fase del Torneo Regional Federal Amateur. En la próxima jornada, Martín Fierro de Maciá viajará a Paraná para jugar con el Decano paranaense.

En la primera fecha, Paraná se había quedado con los tres puntos al vencer a Don Bosco por 2 a 0 en el duelo paranaense, en el estadio Pedro Mutio. Luego, en la segunda jornada y en la Capital Nacional de la Apicultura, el Decano mostró su jerarquía y se impuso con un contundente 6-1 para reafirmar su condición de candidato. En tanto que en la tercera fecha, el Salesiano logró su primera victoria luego de que el equipo dirigido por Hernán Heinze triunfó en su reducto ante el elenco de Maciá, con un marcador de 2-0.

Posiciones

Atlético Paraná 7 puntos

Don Bosco 4

Martín Fierro 0

