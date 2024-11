Finalizó con éxito el torneo Internacional de Maxibásquet en Paraná

Con éxito terminó este domingo en Paraná la XXIII edición del Torneo Internacional de Maxibásquet, que organizó Suricatas Club, en la rama femenina y masculina, y en distintas categorías, desde 30 años hasta más de 70. Participaron más de 140 equipos y más de 2.400 jugadores de diversas provincias argentinas y de países como Bolivia, Chile, Brasil y Uruguay. El certamen se disputó desde el jueves en diez canchas.

Elonce estuvo en la definición que se llevó a cabo en el Club Estudiantes y habló con los protagonistas. Viviana, desde la organización expresó: "Estamos felices y ha salido todo muy bien". Organizar un evento de esta magnitud no es tarea fácil, a lo que "Vivi" comentó: "Es muy intenso porque son cuatro días a full, que se comenzó a la mañana del jueves y se terminó este domingo. Se le puso mucho empeño, garra y corazón para realizarlo".

Desde el torneo, entregaron una copa a modo de agradecimiento a un equipo de la categoría +65 ya que no tenían rival, porque uno de los contrarios no pudieron completar su participación, así que ellas compitieron con la categoría +60. Mónica, representante de la Agrupación AMBA de Buenos Aires, agradeció y destacó: “Estamos felices porque la pasamos muy bien. Vamos a todos los torneos y también a los internacionales”. A lo largo de su carrera, jugó desde los 12 años y aseguró que el básquet es una pasión que no tiene límites.

Norma, de la organización resaltó la creciente participación: “Cada vez son más equipos y nosotros estamos orgullosos de que todos estén conformes”. Este año, equipos internacionales también estuvieron presentes, lo que enriqueció el evento. Además, Cecilia, parte de las Suricatas desde 2018, mostró su alegría por el bicampeonato: "Las Suricatas se esfuerzan demasiado para que este campeonato salga con éxito".

Un grupo de jugadores del Valle de Río Negro y Neuquén, que participan desde 2018, también celebró su experiencia. “Venimos con una delegación de 33 personas y siempre tratamos de traer más categorías”, contaron, y resaltaron que este torneo es el mejor en el país y en Sudamérica, gracias a la sana competencia y a la organización de primer nivel.

