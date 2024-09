Diego Martínez aseguró que Boca “mereció” ganar todas las finales que jugó

Tras un festejo a flor de piel por la victoria por penales de Boca sobre Talleres por los octavos de la Copa Argentina 2024, Diego Martínez aseguró que "todas las finales que jugamos este año merecimos ganarlas".

Tras el penal errado por Guido Herrera, que le dio la clasificación al Xeneize a los cuartos, donde enfrentará a Gimnasia, El DT cayó de rodillas al césped y rompió en llanto, para luego de fundirse en un abrazo a uno de sus colaboradores y emprender el regreso al vestuario.

“Hoy merecimos ganar en los 90, no teníamos que haber sufrido tanto. Esas son las sensaciones que uno sintió después. Más allá de que merecimos ganarlo en los 90, el laburo garpa”, comentó.

“Lo que único que les dije antes de los penales es que todas las finales que jugamos este año merecimos ganarlas. Cuando las cosas no salen, hay que seguir intentándolas. Yo me guio por el día a día y este grupo lo sigue intentando”, agregó.

Y agregó que le dijo a Pol Fernández que “no teníamos que sufrir tanto, quizás por eso la sensación que uno sintió después y que, más allá de que merecimos ganar en los 90, creo que el fútbol al final, como una vez me dijo Heinze, 'el laburo garpa' y el laburo de estos muchachos garpó”.

“De esta manera sufrida... tendrá que ser así pero el laburo garpó y pasamos a otra fase de una competencia que queremos seguir peleándola y jugándola de manera justa", explicó.

El DT se refirió a la chance de que este partido sea un antes y después, pensando en los inminentes juegos ante Racing y River. "Es muy importante, ojalá sea bisagra. Ojalá sea la sensación de que tenemos otra final por penales y la logramos pasar. Ojalá que todo esto que sentimos los que somos parte del club pueda ser bisagra”, aseguró.

Y esbozó: “Pero lo que me quedó es que durante 90 minutos hubo un equipo con una propuesta superadora al rival, un gran rival porque quizás minimizamos porque pareciera que era la obligación -y lógicamente- porque representamos a Boca y es nuestra obligación (pasar de ronda) pero enfrente había un gran rival, con grandes futbolistas, con un muy buen entrenador al que le costó mucho neutralizar nuestro juego".

También, el entrenador habló sobre las dudas sobre su continuidad y dejó su propia visión sobre ese tema. "No consumo, pero es lógico, estamos en un club como Boca tengamos la obligación de ganar cada partido. Si no arrancamos bien y no lo damos vuelta, como con San Lorenzo, se pongan en duda que no arrancamos del todo bien. Si jugamos 70 minutos como contra Estudiantes, después de quedar eliminados como quedamos eliminados, es normal, son las reglas del juego”.

Asimismo, aseguró que “puertas adentro y en la semana de trabajo yo me guío por lo que siento por los jugadores es eso: el abrazo, el abrazo con Gary Medel -a quien no le tocó jugar. Después lo demás son reglas de juego, que sabemos que están, pero nuestro termómetro está en el día a día".