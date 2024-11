De Paul y Paredes sobre el escándalo de Spreen en Deportivo RIestra: "No es el camino correcto"

El escándalo generado por el debut del influencer Spreen en Deportivo Riestra sigue dando que hablar en el fútbol argentino, especialmente entre los jugadores de la Selección, que no tardaron en expresar su postura frente a este insólito episodio.

La movida de marketing, impulsada por el abogado Víctor Stinfale, quien maneja los hilos del club con sede en Nueva Pompeya, generó una ola de indignación, no solo por la forma en que se gestionó el debut del influencer en un partido oficial, sino por lo que representa dentro del contexto del fútbol argentino actual.

En medio de la controversia, los campeones del mundo de la Scaloneta, encabezados por Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, fueron claros al momento de dar su mensaje sobre el episodio. Ambos jugadores, pilares del equipo dirigido por Lionel Scaloni, tomaron la palabra para dejar en claro que este tipo de situaciones no representan los valores que ellos defienden, ni lo que deberían transmitir los futbolistas a las futuras generaciones.

El jugador del Atlético Madrid, en particular, fue rotundo en su postura. "Creo que lo más importante es el mensaje que tiene que dar el que está de este lado. Si bien el fútbol, como el mundo, va para el lado del marketing, eso no tiene que opacar el mensaje", expresó el mediocampista exRacing.

"Yo lo puedo contar porque me costó muchísimo llegar a Primera, hay que esforzarse, caerse y levantarse. Eso es lo que tenemos que decir todos. No estoy de acuerdo con lo que sucedió. Nosotros como Selección tenemos que dar ese mensaje, todos los que estamos acá nos costó una barbaridad y es el camino que creo que es el correcto", completó.

Por su parte, Leandro Paredes, otro de los líderes del equipo, también dejó en claro su postura. "No es el ejemplo para los más jóvenes, lo hablo por lo que me tocó vivir, por los que llegaron y los que no, hicieron muchísimo sacrificio", comentó el volante de la Roma.

"No tenemos nada contra el chico (Spreen), pero lo que pasó no nos gusta, no es para nada bueno", agregó, resaltando la importancia de que los futbolistas, especialmente aquellos que son modelos a seguir, transmitan el valor del esfuerzo y la dedicación.

El escándalo de Spreen, que tuvo lugar en el partido de Deportivo Riestra ante Vélez, donde el influencer participó de manera insólita tras una movida de marketing, expuso varias falencias dentro del fútbol argentino. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, tuvo que salir a criticar públicamente el episodio, dejando en evidencia las controversias que azotan al deporte nacional. La situación también planteó dudas sobre el rol de Stinfale, un personaje cercano a Tapia, en la organización de este tipo de eventos.

(Clarín)