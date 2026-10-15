Una mujer murió tras el choque entre una camioneta y un camión en una autopista

La víctima fatal, de 61 años, viajaba como acompañante de la camioneta cuando se produjo el choque contra el camión, el cual se habría quedado sin frenos. Otras dos personas resultaron heridas.
En horas de la tarde del miércoles se registró un fatal accidente en la autopista que une a las provincias de Rosario y Córdoba, cuando una camioneta y un camión chocaron a la altura de la localidad de Roldán.
Como consecuencia del siniestro, una mujer perdió la vida y otras dos personas, entre ellas un menor de 14 años, resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a un hospital.
Todo ocurrió alrededor de las 14, en el kilómetro 315 de la autopista, sobre la mano que va en sentido hacia Rosario y cerca del cruce con la ruta nacional A012.
En ese punto, una camioneta Renault Oroch de color negro con tres pasajeros a bordo, impactó contra el sector trasero izquierdo del camión Chevrolet 714, que según medios locales, se habría quedado sin frenos.
Al llegar al lugar, los Bomberos Voluntarios de Roldán encontraron a la conductora de la camioneta, una mujer de 40 años, y a un adolescente de 14 que viajaba como pasajero, fuera del vehículo.
Ambos fueron trasladados por el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) a un centro de salud de Rosario para recibir atención. Según trascendió, el adolescente habría sufrido una fractura en una de sus manos. Y ambos están fuera de peligro.
En tanto que al revisar el utilitario, los rescatistas encontraron a una segunda mujer en el asiento del acompañante, ya sin vida. La víctima fatal fue identificada como María Isabel Lorenzetti, de 61 años, oriunda de la ciudad santafesina de Armstrong.
El conductor del camión, un hombre de 53 años - oriundo de Zavalla -, también fue trasladado a un centro asistencial, aunque según indicó Rosario 3, habría resultado ileso.
Además de los Bomberos Voluntarios de Roldán, en el operativo también intervinieron agentes viales, personal policial, equipos médicos del SAMCO local y del servicio de emergencias. Además, los socorristas solicitaron una segunda ambulancia para asistir a los heridos.