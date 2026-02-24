Último Primer Día: el CGE elaboró instructivo con orientaciones institucionales para abordarlo

REDACCIÓN ELONCE
El Consejo General de Educación de Entre Ríos difundió un documento con lineamientos para trabajar el Último Primer Día en las escuelas secundarias. El recurso propone un enfoque preventivo, pedagógico y de cuidado integral.
El CGE comparte orientaciones institucionales para el abordaje del Último Primer Día en las escuelas secundarias de Entre Ríos, con el objetivo de acompañar a las instituciones ante una práctica que se ha consolidado como tradición entre estudiantes del último año. El Consejo General de Educación puso a disposición un documento destinado a equipos directivos, supervisores y docentes para planificar el tratamiento institucional del UPD.
El material fue elaborado por la Dirección General de Planeamiento, a través de la Coordinación de Políticas Transversales, e integra aportes de recursos provinciales y nacionales vinculados a juventudes, consumos problemáticos y lógicas de cuidado.
Según se informó oficialmente, la iniciativa buscó ofrecer lineamientos conceptualmente fundamentados que permitan abordar este acontecimiento desde una perspectiva educativa y de derechos, priorizando el cuidado integral de los estudiantes.
Una práctica social que interpela a la escuela
En el documento se señaló que “el Último Primer Día (UPD), en tanto práctica social y cultural, expresa procesos de construcción identitaria, pertenencia grupal y el pasaje de una etapa vital”. Además, se indicó que en los últimos años este ritual se expandió y resignificó en distintos territorios.
El texto advirtió que el fenómeno incorporó dinámicas propias de la sociedad de consumo y, en numerosos casos, excesiva ingesta de alcohol y otras sustancias, lo que lo convirtió en un emergente que debe ser abordado desde el ámbito educativo.
Desde el CGE remarcaron que el UPD interpela a las instituciones escolares y a la comunidad educativa a construir respuestas pedagógicas, institucionales y comunitarias con enfoque preventivo y de cuidado, evitando abordajes exclusivamente punitivos.
Enfoque preventivo y corresponsabilidad
El documento promovió evitar miradas sancionatorias o prohibicionistas y avanzar en estrategias que fortalezcan el diálogo, la corresponsabilidad y la presencia adulta en el acompañamiento de las adolescencias y juventudes.
En ese sentido, se subrayó que “el abordaje del UPD constituye una oportunidad pedagógica para fortalecer el vínculo entre la escuela y las adolescencias y juventudes, promoviendo prácticas de cuidado, participación y reflexión crítica”.
Asimismo, se sostuvo que “reconocer el deseo de celebración no implica desresponsabilizarse, sino asumir la responsabilidad adulta de garantizar condiciones de cuidado, promoción de la salud integral y protección de derechos”.
Recomendaciones sobre el tratamiento mediático
Entre los lineamientos, el CGE también incluyó sugerencias respecto del tratamiento comunicacional del UPD. En el documento se indicó que “se sugiere evitar declaraciones que puedan reforzar miradas estigmatizantes o enfoques sensacionalistas sobre las juventudes”.
En su lugar, se propuso invitar a los medios de comunicación a participar de instancias abiertas a la comunidad donde la escuela desarrolla propuestas pedagógicas, culturales y formativas, promoviendo una representación respetuosa y contextualizada de las trayectorias estudiantiles.
El organismo educativo destacó que el recurso se encuentra disponible para su descarga en el Portal Aprender y busca constituirse en una herramienta que favorezca la planificación anticipada, el trabajo articulado con las familias y la generación de acuerdos institucionales.
