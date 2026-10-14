Trabajadores de Granja Tres Arroyos reclamaron por cinco meses sin cobrar salarios e indemnizaciones

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay volvieron a manifestarse este miércoles frente a la planta para reclamar el pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones que, según denunciaron, permanecen pendientes desde hace cinco meses. Los exempleados aseguraron que continúan sin respuestas concretas sobre su situación laboral y advirtieron que las dificultades económicas afectan a numerosas familias.

“Hace cinco meses que estamos en la calle, sin cobrar indemnización, sin pagar los sueldos adeudados ni aguinaldos”, expresó uno de los manifestantes, quien cuestionó la falta de soluciones al conflicto.

Durante la protesta, los trabajadores también reclamaron una mayor intervención de los organismos competentes para encontrar una salida. Según señalaron, la incertidumbre se profundizó con el paso de las semanas, mientras permanecen sin empleo y sin percibir las sumas que consideran correspondientes.

Denunciaron pagos millonarios que no recibieron

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con presuntas irregularidades en los registros oficiales de ingresos. Los exempleados denunciaron que figuraban pagos de indemnizaciones por montos millonarios que no se habrían acreditado en sus cuentas bancarias.

Cristian, uno de los afectados, relató que este miércoles esperaba recibir un depósito, pero al consultar su cuenta comprobó que no tenía dinero disponible. Posteriormente, ingresó al sistema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde aseguró haber encontrado registrado un pago de 26 millones de pesos.

“En el banco no hay ni un solo centavo”, manifestó el trabajador a La Pirámide, quien expresó su preocupación por las consecuencias que esta situación podría tener sobre sus prestaciones sociales.

Preocupación por las asignaciones familiares

Los manifestantes advirtieron que algunos exempleados habrían dejado de cobrar asignaciones familiares debido a que los sistemas oficiales reflejarían ingresos que, según sus testimonios, nunca percibieron.

En ese contexto, Cristian indicó que realizaría consultas ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para determinar los motivos de la interrupción de una asignación y conocer cómo regularizar su situación.

La existencia de los pagos registrados y su posible vinculación con la suspensión de beneficios sociales todavía deberán ser esclarecidas por la empresa y los organismos correspondientes.