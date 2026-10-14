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Sociedad Resultados del miércoles

Quini 6: siete apostadores ganaron más de $52 millones en el Siempre Sale

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.100 millones de pesos.

14 de Octubre de 2026
El Quini 6 repartió millones por el país.
El Quini 6 repartió millones por el país. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.100 millones de pesos.

En las tres principales jugadas del Quini 6 no hubo ganadores. En el Siempre Sale hubo siete con cinco aciertos. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.100 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 09-01-24-37-23-32. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $2.469.571.272.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 44-43-23-05-08-13. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 04-30-37-10-25-06. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $3.625.515.763.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 01-43-14-41-18-44. Hubo siete ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $52.059.996. Se repartieron en Córdoba (3), Santa Fe (1), La Pampa (1), Capital Federal (1) y Formosa (1).

 

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 994 ganadores y cada uno percibirá $201.207,24.

Temas:

Quini 6 Siempre Sale
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