Prohibieron la venta de juguetes infantiles por contener sustancias peligrosas para la salud

El Gobierno nacional prohibió la comercialización de juguetes de una marca importada de China tras detectar niveles elevados de una sustancia química. Los comercios deberán destruir los productos alcanzados.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, prohibió la comercialización de determinados juguetes infantiles de la marca Pinch Family en todo el territorio argentino, luego de que análisis de laboratorio detectaran concentraciones de una sustancia química superiores a los límites permitidos.
De acuerdo a la Disposición 804/2026, quedan alcanzados los juguetes blandos conocidos como Squishy o Squeezy, fabricados en China y comercializados bajo la marca Pinch Family, en sus distintas presentaciones, modelos y formatos, que no cuenten con las certificaciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.
Según estableció la disposición, los importadores, distribuidores y comerciantes deberán destruir y desechar de manera segura e inmediata los productos alcanzados por la prohibición. La medida entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.
Qué sustancia peligrosa encontraron en los juguetes
La decisión se fundamentó en un informe elaborado por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación.
Los estudios realizados sobre muestras del producto denominado Squeezy Pinch Family detectaron la presencia de bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), una sustancia química utilizada como plastificante, en una concentración superior al 0,2% del peso del material.
Ese resultado superó el límite máximo permitido del 0,1%, establecido por la Resolución 583/2008 del Ministerio de Salud y sus modificatorias.
El informe concluyó que las muestras analizadas no cumplían con los parámetros de seguridad exigidos para la comercialización de juguetes infantiles.
A partir de estos resultados, el Ministerio de Salud recomendó evaluar el retiro de productos fabricados con el mismo material, origen y línea comercial, incluidas las diferentes variantes de juguetes blandos comercializados bajo la marca Pinch Family.
Cuáles son los juguetes alcanzados por la prohibición
La disposición identificó los productos como figuras de polímero plástico blando, generalmente comercializadas bajo las denominaciones Squishy o Squeezy.
Se trata de juguetes de origen chino que se presentan en diferentes modelos, variantes y formatos. La normativa advirtió que, en muchos casos, estos artículos se comercializan sin información ni advertencias en español.
La prohibición comprende las presentaciones que no cuenten con certificados vigentes que acrediten expresamente el cumplimiento de los límites de ftalatos y de las demás exigencias técnicas aplicables.
De esta manera, la medida no constituye una prohibición general de todos los juguetes blandos, sino que se refiere específicamente a los productos identificados en la disposición que incumplan los requisitos establecidos.
Comercios deberán destruir los productos y publicar advertencias
La normativa estableció que los importadores, distribuidores, mayoristas y minoristas deberán destruir y desechar de forma segura e inmediata las existencias de los productos alcanzados por la prohibición.
Además, quienes comercialicen estos artículos a través de sitios web deberán publicar de manera destacada los alcances de la disposición dentro de las 72 horas hábiles posteriores a su entrada en vigencia.
La medida también contempla los controles sobre la comercialización mediante redes sociales y plataformas de venta por internet, debido a la posibilidad de que estos productos sean adquiridos por consumidores de distintas provincias.
Las infracciones podrán ser sancionadas conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y al régimen de Lealtad Comercial, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales que pudieran corresponder.
La prohibición también alcanza a Entre Ríos
La disposición tiene alcance nacional, por lo que también rige para los comercios, distribuidores e importadores que operan en Entre Ríos.
El Gobierno nacional ordenó comunicar la medida al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Comercio Exterior, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a las direcciones de comercio y protección del consumidor de todas las jurisdicciones.
El objetivo es coordinar las tareas de fiscalización y evitar que continúen comercializándose juguetes que no cumplan con las condiciones de seguridad exigidas.