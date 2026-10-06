Obras sociales para monotributistas: la lista de cuáles se pueden elegir en octubre 2026

Las obras sociales para monotributistas habilitadas en octubre de 2026 son 46. El padrón incorporó cuatro nuevas entidades. Cómo elegir cobertura, cuánto tiempo hay que permanecer y qué ocurre si rechazan una afiliación.
Las obras sociales para monotributistas habilitadas para recibir los aportes correspondientes al régimen simplificado son 46 durante octubre de 2026. Los contribuyentes no pueden seleccionar cualquier cobertura, sino únicamente aquellas entidades incorporadas al registro específico de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
El padrón se actualiza periódicamente y durante octubre sumó cuatro entidades respecto de la nómina anterior: la Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines; la Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión; la Obra Social Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales y Personal con Conocimiento de Zona de la Marina Mercante; y la Obra Social de Serenos de Buques.
La cuota mensual del Monotributo contempla, para los contribuyentes alcanzados, un componente destinado a la cobertura de salud. Sin embargo, el pago no implica que la afiliación a una obra social se produzca automáticamente: el pequeño contribuyente deberá elegir una entidad habilitada y completar el trámite correspondiente.
Las 46 obras sociales habilitadas
El padrón vigente incluye las siguientes entidades:
- OSSACRA.
- OSPROTURA.
- OSTCARA.
- OSAMOC.
- OSTAXBA.
- Obra Social Programas Médicos.
- Obra Social de la Prevención y la Salud.
- Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.
- OSOC.
- OSCAMGLYP.
- OSPEDICI.
- OSPIFSE.
- Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines.
- Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.
- Obra Social Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales.
- OSDEM.
- OSOCNA.
- OSTPBA.
- OSPREN.
- OSEPC.
- OSAPM.
- Obra Social de Serenos de Buques.
- OSPAT.
- ANDAR.
- OSPIV.
- OSTP.
- OSPETAX.
- OSVARA.
- OSCRAIA.
- OSMMEDT.
- OSOETSYLARA.
- OSFYB.
- SERVESALUD.
- OSIM.
- OSDEPYM.
- OSMITA.
- ASSPE.
- OSDO.
- Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.
- Mutual Médica Concordia.
- AMPES.
- MET-Córdoba S.A.
- Privamed S.A.
- AMCI.
- Administración Recursos para Salud S.A.
- Amsterdam Salud S.A.
Cómo elegir o cambiar de obra social
Antes de elegir, se recomienda comprobar la cartilla médica, los profesionales y centros disponibles, la existencia de prestadores en la localidad del afiliado, las clínicas y hospitales incluidos y las condiciones para incorporar integrantes del grupo familiar.
La opción de cambio se realiza mediante el sistema habilitado por la Superintendencia de Servicios de Salud. Una vez seleccionada la cobertura, el monotributista deberá permanecer al menos 12 meses en ese agente antes de efectuar una nueva opción.
Además, cada entidad podrá requerir documentación para completar la afiliación, como DNI, constancia de inscripción al Monotributo, comprobante de pago, formulario 184/F, credencial de pago y documentación de familiares adherentes.
Qué hacer si rechazan la afiliación
Si una obra social incluida en el registro rechaza una opción de cambio o afiliación, el contribuyente podrá pedir los motivos a la entidad y dejar constancia del reclamo.
En caso de que el inconveniente continúe, podrá presentar el reclamo correspondiente ante la Superintendencia de Servicios de Salud.
Como el padrón es dinámico, antes de iniciar cualquier trámite se recomienda verificar que la cobertura elegida continúe habilitada para recibir monotributistas. La referencia oficial para realizar esa consulta es la Superintendencia de Servicios de Salud.