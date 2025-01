Matías Anchorena diseñó los looks de Ema Noir para la Fiesta Nacional de la Playa

Matías Anchorena, el diseñador de moda de Concepción del Uruguay, se ha ganado el reconocimiento por crear los looks más atrevidos del cantante Emanuel Noir, de la banda Ke Personajes.

En una entrevista con Elonce, Anchorena destacó el trabajo que viene realizando con Noir: "Venimos trabajando hace meses en los looks, es un placer hacerlo en Concepción del Uruguay, con gente de la ciudad y con una estrella como Emanuel que nos representa en el mundo", expresó el diseñador.

Para la presentación de Noir en el cierre de la Fiesta Nacional de la Playa de Río, Anchorena diseñó dos looks que reflejan su estilo único. El primero será un total White, mientras que el segundo incluye una camisa y bermudas en el mismo tono, con texturas y un toque de brillo. "Me encanta hacer cosas que tengan relevancia, que queden fotos lindas", agregó Anchorena.

El vestuario de Ema Noir para su presentación en La Histórica

Brillos y texturas en el diseño

El diseñador explicó que la inspiración para estos looks proviene de una colaboración estrecha con el propio Emanuel Noir. "Es en base a lo que él quiere y necesita. Mis propuestas van desde lo más atrevido, como sumar cristales, hasta jugar con la tipología de la ropa y las texturas", comentó. Para Anchorena, vestir a los artistas es una cuestión de experimentar con colores, texturas y formas para lograr algo único, exclusivo y trascendental.

Además de trabajar con Noir, Anchorena también está a cargo del vestuario de Abel Pintos, aunque no para festivales, sino para presentaciones específicas. "Ahora surgió la posibilidad de vestir a una estrella internacional de renombre, pero no puedo decir el nombre todavía", añadió el diseñador, destacando la importancia de este nuevo desafío.

"Trascender con mi trabajo desde Concepción del Uruguay es un sueño gigante, impensado. Todo el mundo siempre me decía que Dios está en todos lados, pero tiene las oficinas en Buenos Aires, y yo nunca me moví de esta ciudad. Siempre me llegaron propuestas espectaculares", expresó emocionado Anchorena.

Su atelier, donde realiza todas sus creaciones, está ubicado en Eva Perón 262, en Concepción del Uruguay. Elonce.com