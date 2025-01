Jinete viaja a dedo y en bicicleta rumbo a Diamante: “¡Que Dios sea tu guía!”

Un jinete santafesino viaja a dedo desde Vera hasta Diamante con una maleta cargada de sueños para montar en el prestigioso Festival Nacional de Jineteada y Folclore, que comienza este jueves y que Elonce transmitirá en vivo a través de su canal de YouTube.

Se trata de Fabricio Pizarro, quien emprendió su viaje por Ruta 11 con la ilusión de ser protagonista en el campo Martín Fierro. “Si lo ven haciendo dedo, levántelo porque va con rumbo a Diamante”, fue el mensaje que se replicó a través de WhatsApp.

Pizarro contó que salió desde su Vera natal en la tarde de este martes y ya, en la mañana de este miércoles, se encontraba en la localidad de Crespo, con la tranquilidad de hablar charlado con un transportista para que lo acerque un poco más a la ciudad blanca.

En un video al que accedió Elonce puede verse a Pizarro pedaleando en bicicleta y recitando un verso en el que da cuenta de su travesía, el último tramo rumbo a Diamante.

"Hoy te vas solito pero nuestros corazones están con vos ¡Que Dios sea tu guía!"

El joven jinete, de 29 años, recordó que desde muy chico ya comenzó a practicar este deporte que lo llevó a obtener distintos premios en variados certámenes de la región; mencionó que, a lo largo de sus participaciones, recibió fuertes golpes, pero eso no le impidió seguir con más fuerza. “Cuando me golpeo, no veo la hora de recuperarme para montar de nuevo”, sentenció en diálogo con FM Vida Fortín Olmos.

Gracias al conocido “Toro” Villasboas, hombre conocido en el ambiente de la jineteada, Fabricio logró conseguir monta en el prestigioso festival de Diamante.

“Gracias Carlos Lencina y a todos los chicos que comparten para ayudar a mi hijo, él salió a dedo con su maleta llena de sueños al festival de Diamante y sé que va a dar lo mejor de él y no importa el resultado solo poder participar y volver bien a casa”, posteó su madre en redes sociales. Y agregó: “Gracias hermano Aníbal Toro Villasboas por todo lo que hiciste para que él pueda cumplir su sueño, gracias a la comisión y a los tropilleros por darles la oportunidad a los chicos nuevos”.

“Hoy te vas solito pero nuestros corazones están con vos ¡Que Dios sea tu guía!”, expresó, orgullosa.

Para el joven peón rural, la jineteada es una pasión que despertó en él desde muy y su especialidad es “basto y encimera”, aunque es la categoría más peligrosa. También prefiere los potros más rápidos, qué son más exigentes a la rienda.

Pizarro vive de changas y, muchas veces, debió viajar a dedo, pasar frío, volver triste y con sueño por no poder competir porque las montas se asignan por sorteo y no siempre toca, entonces, el regreso se hace largo.

Su historial registra varias caídas, tiene en su haber “siete fracturas y una rotura de ligamentos” que lo llegaron a temer por su futuro, pero la pandemia lo ayudó porque la inactividad de ese tiempo lo obligó a estar quieto y eso contribuyó a su recuperación para volver a montar. (con información de FM Vida Fortín Olmos)