Incautaron más de 500 kilos de filete de pescado y empanadas

En un reciente operativo de control vehicular realizado en la Ruta Nacional 14, específicamente en el kilómetro 341, la Policía de Entre Ríos interceptó un vehículo marca Peugeot, modelo Partner, que se dirigía desde Victoria hacia la provincia de Corrientes. Durante la revisión, se descubrió que el conductor transportaba una considerable cantidad de productos alimenticios: 53 paquetes de filete de pescado, cada uno con un peso de 10 kg, sumando un total de 530 kg, además de 29 docenas de empanadas, también de pescado.

Este operativo es parte de un acuerdo de colaboración entre la Policía de Entre Ríos y la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La implementación de estos controles busca asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas con el transporte de alimentos y la protección de los recursos naturales.

En esta ocasión, los efectivos detectaron varias irregularidades que llevaron a la decisión de decomisar la mercadería. En primer lugar, el conductor no contaba con la guía de traslado requerida para el transporte de alimentos. Además, se observó que no poseía el equipo necesario para mantener la cadena de frío de los productos, lo que es esencial para garantizar su calidad y seguridad. Por si fuera poco, la habilitación de transporte no coincidía con el número de carnet impreso en el vehículo, ni con la categoría correspondiente al tipo de carga que estaba transportando.

Ante estas faltas, y siguiendo las directrices de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, se procedió a labrar el acta correspondiente, que incluyó el decomiso total de la mercadería transportada. Este procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de los artículos de la Ley de Pesca Nº 4892 y las disposiciones vigentes en materia de regulación del transporte de alimentos.