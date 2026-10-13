Entre nubes y momentos de sol: cómo estará el tiempo durante la semana en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con nubosidad variable, períodos de sol y temperaturas máximas de hasta 21 grados en Entre Ríos.
Hasta el 19 de octubre el tiempo combinará temperaturas inferiores al promedio y fuertes contrastes de lluvia en Argentina. La previsión semanal del modelo europeo ECMWF señala precipitaciones por encima del promedio hacia el oeste del país y por debajo en buena parte del noreste y del Litoral, junto con un ambiente más fresco que lo habitual.
El punto de partida es heterogéneo, con las precipitaciones que se desarrollaron durante la primera semana de octubre, se observan sectores con excesos puntuales, zonas anegadas y regiones en las que todavía la humedad sigue siendo escasa. Lo que más se destaca es el centro de la provincia de Buenos Aires, zonas que ya presentan una sobrecarga en los perfiles, por lo que lluvias moderadas ya comienzan a provocar situaciones de anegamiento.
Para el período del 13 al 19 de octubre, Cuyo, el oeste de Córdoba, La Pampa y el norte patagónico presentan una señal húmeda, con sectores de hasta 50 mm por encima de la media y núcleos mayores. En contraste, partes de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos muestran déficits semanales del orden de 30 mm a 50 mm. Hacia el este bonaerense, el desvío negativo sería más moderado y se aproxima a los valores normales o levemente inferiores.
La temperatura media semanal se ubicaría aproximadamente de 2 °C a 3 °C por debajo de lo normal en amplios sectores del centro y norte argentinos, con desvíos de 3 °C a 4 °C en áreas del oeste y noroeste. En buena parte de Buenos Aires, la diferencia rondaría de 1 °C a 2 °C por debajo del promedio. La zona sur de la Patagonia quedaría fuera de ese predominio frío, con temperaturas superiores a la media hacia la cordillera y el extremo sur.
Pronóstico para Paraná
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con mañanas frescas, tardes templadas y nubosidad variable en Paraná, donde las temperaturas máximas oscilarán entre los 17 y los 21 grados. Según el informe actualizado este martes 13 de octubre, las condiciones se mantendrán mayormente estables durante los próximos días, aunque hacia el viernes podrían registrarse precipitaciones.
Para este martes, el organismo nacional anuncia una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados. Durante la jornada se espera cielo mayormente nublado, con algunos períodos de nubosidad parcial.
El viento tendrá velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas destacadas en el informe oficial.
El miércoles 14 se presentará con una mínima de 14 grados y una máxima de 21 grados, la temperatura más elevada prevista para los próximos siete días. El cielo permanecerá entre mayormente y parcialmente nublado, con escasas probabilidades de lluvia.
Para el jueves 15, el SMN anticipa una mínima de 14 grados y una máxima de 20 grados. La jornada tendrá nubosidad variable y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0 y el 10%.
El viernes 16 se prevé un descenso de la temperatura máxima, que llegará a los 19 grados, mientras que la mínima será de 14 grados. Durante la tarde y la noche podrían producirse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%.
Cómo estará el tiempo en las principales ciudades de Entre Ríos
Para este martes 13 de octubre, las principales ciudades entrerrianas tendrán temperaturas máximas cercanas a los 20 grados, con predominio de nubosidad y bajas probabilidades de precipitaciones en buena parte del territorio.
Según los pronósticos consultados, Concordia y Federación alcanzarán máximas de alrededor de 20 grados, mientras que La Paz y Villaguay tendrán registros cercanos a los 19 grados. En Victoria también se espera una máxima de aproximadamente 20 grados.
En Gualeguaychú, el SMN anticipa una mínima de 12 grados y una máxima de 20 grados, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas durante la jornada. Para Concepción del Uruguay se informó una mínima de 11 grados y una máxima de 21 grados, también sin precipitaciones previstas.
En Concordia, el pronóstico indica una jornada mayormente nublada, con temperaturas cercanas a los 20 grados. Para el miércoles se anticipó una máxima de 21 grados, mientras que hacia el viernes podrían registrarse tormentas aisladas.