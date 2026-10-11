Encontraron en Colón al hombre de 60 años que era buscado en Concepción del Uruguay

Un hombre de 60 años que tenía un pedido de paradero solicitado desde Concepción del Uruguay fue localizado sano y salvo en la Terminal de Ómnibus de Colón. Quería regresar a su ciudad, pero no tenía dinero para el traslado. La Policía coordinó su asistencia y retorno.
Un hombre de 60 años que era intensamente buscado en Concepción del Uruguay fue encontrado sano y salvo durante la tarde del sábado en la Terminal de Ómnibus de Colón. Sobre el ciudadano pesaba un pedido de paradero tramitado por la Jefatura Departamental Uruguay, por lo que su localización permitió finalizar las tareas destinadas a establecer su ubicación.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Colón, en el marco de los protocolos de búsqueda y localización coordinados entre distintas dependencias de la Policía de Entre Ríos.
Al ser abordado por los uniformados, el hombre manifestó que quería regresar a Concepción del Uruguay, pero no contaba con los recursos económicos necesarios para afrontar el viaje. Ante esta situación, los efectivos activaron las medidas de asistencia correspondientes.
Cómo encontraron al hombre en la Terminal de Colón
Según informó la Policía, el procedimiento se desarrolló durante la tarde del sábado en las instalaciones de la terminal de colectivos de Colón.
Los efectivos del Comando Radioeléctrico localizaron al hombre de 60 años y constataron que se trataba de la persona sobre la que existía un pedido de paradero solicitado desde Concepción del Uruguay.
Durante el contacto con el personal policial, el ciudadano expresó su intención de regresar a su lugar de residencia.
Sin embargo, explicó que no disponía de los medios necesarios para financiar el traslado, por lo que necesitaba asistencia para concretar el viaje. Ante esa circunstancia, los uniformados dispusieron su acompañamiento y comenzaron a coordinar las medidas necesarias para garantizar su bienestar.
Como parte del procedimiento preventivo, el hombre fue trasladado al Hospital San Benjamín de Colón, donde recibió atención de profesionales de la salud.
La intervención médica tuvo como objetivo evaluar su estado general y certificar que se encontraba en condiciones adecuadas.
De acuerdo con la información policial, el ciudadano fue localizado sano y salvo, sin que se informaran complicaciones de salud durante el procedimiento.
Una vez completada la evaluación, fue conducido a la sede de la Jefatura Departamental Colón para continuar con las actuaciones correspondientes.
Coordinaron su regreso a Concepción del Uruguay
Después de localizarlo y verificar su estado de salud, las autoridades policiales establecieron comunicación con la Jefatura Departamental Uruguay, dependencia que había tramitado el pedido de paradero. El objetivo fue organizar el traslado del hombre y facilitar su regreso a Concepción del Uruguay.
De esta manera, ambas departamentales coordinaron las acciones necesarias para que el ciudadano pudiera retornar de manera segura.
El procedimiento permitió dar respuesta al pedido de localización y brindar asistencia ante la imposibilidad del hombre de afrontar por sus propios medios el costo del viaje.