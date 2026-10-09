Un camionero dio positivo de alcoholemia y deberá pagar una multa de más de $2 millones

El conductor registró 1,04 gramos de alcohol en sangre y admitió haber tomado whisky durante la madrugada. Le retuvieron la licencia y podría ser inhabilitado.
Un camionero dio positivo en un control de alcoholemia realizado este jueves por la mañana en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 34, en la provincia de Buenos Aires. El conductor profesional registró 1,04 gramos de alcohol por litro de sangre y reconoció que había consumido whisky durante la madrugada. Como consecuencia, le retuvieron la licencia y deberá afrontar una multa superior a los dos millones de pesos.
El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), quienes interceptaron el transporte de carga durante un operativo preventivo.
Al realizarle el test, comprobaron que el chofer superaba ampliamente el límite permitido, ya que para los conductores profesionales rige la tolerancia cero de alcohol.
La situación quedó registrada en un video difundido por el organismo nacional. En las imágenes se observó el intercambio entre el inspector y el camionero, quien admitió haber ingerido bebidas alcohólicas hasta aproximadamente la una de la madrugada.
"Whisky estuve tomando"
Durante el procedimiento, el agente le recordó al conductor las exigencias establecidas para quienes manejan vehículos de transporte de cargas.
"Le recuerdo que, obviamente, es transporte de carga, tiene que darle cero y estamos, además, en zona de tolerancia cero", le indicó el inspector.
Posteriormente, el funcionario le preguntó si había consumido alcohol durante la noche anterior. "Sí, whisky estuve tomando anoche", respondió el camionero, quien reconoció haber bebido pocas horas antes de iniciar su recorrido.
Ante esa declaración, el agente le comunicó el resultado del alcoholímetro. "Le dio 1,04 g/L. Conductor profesional, no puede circular en estas condiciones", le explicó.
Le retuvieron la licencia y enfrentará una multa millonaria
El inspector también advirtió al chofer sobre los riesgos de conducir después de haber consumido bebidas alcohólicas, incluso cuando transcurrieron varias horas desde la ingesta.
"Lamentablemente, usted tomó esta decisión sabiendo que tenía que circular. El alcohol perdura en lo que es el organismo", manifestó el funcionario durante el control.
Como resultado del procedimiento, las autoridades dispusieron la retención de la licencia de conducir. Además, el camionero deberá afrontar una sanción económica superior a los dos millones de pesos y podría recibir una inhabilitación para conducir de hasta 12 meses.
Tolerancia cero para los conductores profesionales
La legislación argentina establece que los conductores de vehículos destinados al transporte de pasajeros y cargas deben circular sin alcohol en sangre.
Esta disposición busca reducir los riesgos asociados al consumo de bebidas alcohólicas, debido a que pueden afectar los reflejos, la capacidad de reacción y la percepción de las distancias.
Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial recordaron que los controles de alcoholemia forman parte de las acciones preventivas desarrolladas en rutas y autopistas del país para detectar infracciones y evitar siniestros viales.