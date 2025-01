Buscan a automovilista que atropelló a perrita en Nogoyá: la “guerrera lucha por su vida”

Buscan a automovilista que atropelló a perrita en Nogoyá. Una perra recibió atención veterinaria después de haber sido atropellada por un automóvil en la ciudad de Nogoyá durante la madrugada del sábado y el hecho que habría sido intencional, quedó grabado en un video.

"El animal estaba acostado contra el cordón, más precisamente en el espacio de la cuneta, desprevenido de cualquier riesgo, cuando una luz vehicular la enceguece en su proximidad y la pasa por encima”, señalaron proteccionistas de la ciudad sobre lo que se puede ver en el video.

“Nadie más circulaba, de manera que el automóvil disponía de todo el resto de la calle para hacer su desplazamiento, pero deja de cordonear recién después de arrollar a la perrita", manifestaron con indignación.

La perra sufrió graves lesiones. "Estamos haciendo todo lo posible por sacarla adelante", hicieron saber proteccionistas tras las primeras curaciones.

IMÁGENES SENSIBLES:

Buscan al vehículo

Horas después que el suceso vial tomara estado público, la Policía de Nogoyá activó tareas investigativas tendientes a dar con el rodado, indicó FM Estación Plus.

En la mañana de este domingo, uniformados de la División Investigaciones se hallaban realizando averiguaciones, búsquedas y chequeos de más registros fílmicos, siendo de interés los videos que puedan haber captado el trayecto anterior o posterior a la violenta maniobra y que permitan precisar la unidad vehicular.

Buscan al conductor del vehículo. (Estación Plus).

Grupos proteccionistas se hicieron eco y sumaron sus pedidos de cualquier dato que algún vecino pueda aportar, ya que como se visualiza, quien se encontraba al mando del vehículo continuó su marcha sin reparos; pese a los estridentes alaridos en manifestación de dolor de la perra y su imposibilidad de ponerse en pie, por las lesiones sufridas.

Cómo está la perrita: “lucha por su vida”

En la tarde de este domingo, se conoció el estado de salud de la perra atropellada en Nogoyá. "Fue examinada por el profesional policial y mañana temprano se le estarán haciendo estudios en una veterinaria de la ciudad", confirmaron desde la Protectora de Animales que se encuentra a cargo de los cuidados de la perrita. "Una guerrera luchando por su vida", afirmaron al definirla.

Esperan que la perrita se recupere. (Estación Plus).

En cuanto a su salud, se hizo saber que "no está bien, estamos haciendo todo lo posible por sacarla adelante. Fue atendida e irá a otro veterinario" y agregaron: "Parecería no tener órganos comprometidos, pero recién se confirmará con las placas de este lunes, en un veterinario particular".

La perra tiene más de 14 años y era la compañía de un adulto mayor. "Estaba destrozado", indicaron sobre un primer contacto con el hombre de avanzada edad. (Con información de FM Estación Plus)