Aumentaron las multas de tránsito en Santa Fe: cuánto cuestan las infracciones más comunes

Las multas de tránsito en Santa Fe aumentaron desde este martes 13 de octubre, cuando la Unidad Fija (UF) pasó de $2.092 a $2.151. La actualización representa una suba del 2,82% y modifica los montos mínimos y máximos de las sanciones municipales.

Con los nuevos valores, cruzar un semáforo en rojo tiene una multa mínima de $408.690. Entre las infracciones más graves, disputar carreras en la vía pública puede derivar en una sanción de hasta $17.208.000, además de la inhabilitación para conducir.

Según informó El Litoral, esta es la quinta actualización de la UF durante 2026. Desde febrero, cuando se había establecido en $1.701, el valor acumuló un incremento del 26,4%.

Cómo se determina el monto de las multas

La Unidad Fija es el parámetro utilizado para calcular las sanciones previstas en el Régimen de Infracciones y Penalidades. Su actualización alcanza no solo al tránsito, sino también a contravenciones vinculadas con la seguridad pública, la higiene urbana y otras disposiciones municipales.

La ordenanza 12.943 establece que su valor equivale al precio de un litro de nafta súper de YPF en la estación del ACA de Santa Fe. La normativa permite al municipio actualizar ese importe de manera bimestral y exige publicar los valores en su sitio oficial.

Durante el año, la UF pasó a $2.045 en abril, a $2.087 en junio y a $2.092 en agosto. El nuevo importe de $2.151 se utiliza para convertir a pesos la cantidad de unidades asignada a cada infracción.

Semáforos, alcoholemia y exceso de velocidad

No respetar la luz roja de un semáforo o la prohibición de paso indicada por un agente tiene una sanción de entre 190 y 1.900 UF. Con la actualización, equivale a un mínimo de $408.690 y un máximo de $4.086.900. Para conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, el rango llega hasta $4.302.000.

Superar la velocidad máxima permitida en más de 20 y hasta 40 kilómetros por hora contempla multas de entre $322.650 y $3.226.500. Si el exceso es superior a 40 kilómetros por hora, los valores van de $473.220 a $4.732.200.

Las picadas en la vía pública de Santa Fe tienen una sanción de entre 2.500 y 8.000 UF: de $5.377.500 a $17.208.000. Además, contemplan una inhabilitación para conducir de entre uno y dos años.

Estacionamiento, uso del celular y pago voluntario

Estacionar en una dársena del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal sin registrar el uso cuesta $23.661. Para otras faltas, como dejar el vehículo sobre la vereda, en contramano o frente a un garaje, las multas van de $32.265 a $322.650.

Usar el teléfono sin manos libres durante la conducción está comprendido entre las conductas sancionadas con valores de $107.550 a $1.075.500. El mismo rango alcanza a determinadas maniobras imprudentes y al transporte de animales en los asientos delanteros.

La mayoría de las infracciones permite el pago voluntario con una reducción del 20%, aunque existen excepciones para faltas consideradas muy graves. En paralelo, el municipio de Santa Fe remitió al Concejo una propuesta de facilidades de pago para multas de tránsito y estacionamiento medido, que todavía debe ser tratada.