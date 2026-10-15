Anuncian posibles lluvias en Entre Ríos: el fin de semana llegará con frío y algo de sol

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa posibles chaparrones para este jueves y viernes en Paraná, con máximas de 20 y 19 grados. En otras ciudades entrerrianas también se esperan precipitaciones aisladas.
Octubre lleva dos semanas pasado por agua en buena parte del país y el frío también se hace notar, haciéndonos olvidar por momentos que estamos en Primavera: el jueves la máxima en el centro del país llegará a 18 o 19 °C, cuando lo normal ronda los 23 °C.
La causa es un anticiclón intenso y casi estacionario sobre el Atlántico Sur, al noreste de Malvinas. Funciona como una pared: frena a las bajas del Pacífico, que quedan detenidas sobre el país y descargan lluvias una y otra vez.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa posibles lluvias para este jueves 15 de octubre en Paraná y distintas localidades de Entre Ríos, con temperaturas máximas cercanas a los 20 grados. La inestabilidad podría continuar durante el viernes, mientras que el fin de semana se espera una mejora de las condiciones, con períodos de sol y mañanas más frescas.
De acuerdo con el pronóstico oficial para Paraná, la capital entrerriana tendrá una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 20 grados. Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con neblina, mientras que por la tarde podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.
Hacia la noche, las probabilidades de lluvia disminuyen, con cielo mayormente nublado. Los vientos tendrán velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora durante la jornada, sin ráfagas destacadas en el reporte.
Para el viernes, el SMN anuncia una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19 grados. Durante la madrugada se espera cielo mayormente nublado, mientras que por la mañana habrá períodos de nubosidad parcial.
La posibilidad de precipitaciones volverá a concentrarse durante la tarde, cuando se prevén chaparrones aislados, con probabilidades de entre el 10% y el 40%. Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, pero sin lluvias previstas.
Los vientos se mantendrán entre los 13 y 31 kilómetros por hora, con mayor intensidad durante la tarde.
Qué se espera para el fin de semana
El sábado 17 de octubre comenzará una mejora de las condiciones meteorológicas en Paraná. Se prevé cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones, con una mínima de 11 grados y una máxima de 17 grados.
Para el domingo 18, Día de la Madre, el organismo anticipa cielo parcialmente nublado, con períodos de sol durante la jornada. La temperatura mínima descenderá hasta los 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 20 grados.
La estabilidad continuará durante el comienzo de la próxima semana. El lunes 19 se esperan temperaturas de entre 13 y 20 grados; el martes 20, entre 14 y 23 grados; y el miércoles 21, entre 13 y 21 grados. Para esas tres jornadas, el SMN no anunció precipitaciones.
Cómo estará el tiempo en otras ciudades de Entre Ríos
En Concordia, el pronóstico actualizado para este jueves anticipa una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 22 grados. Se esperan períodos de nubosidad variable y posibles chaparrones durante la mañana y cerca del mediodía, con una mejora hacia la tarde. Para el viernes se prevé una máxima de 20 grados, con nuevas posibilidades de precipitaciones aisladas.
En Gualeguaychú, se anuncian temperaturas de entre 12 y 20 grados para este jueves, con nubosidad variable y probabilidad de chaparrones durante distintos momentos del día. El viernes continuará la posibilidad de lluvias, especialmente durante la mañana, con una máxima de 19 grados.
Para Concepción del Uruguay, los reportes meteorológicos consultados anticipan una mañana con nieblas y temperaturas cercanas a los 15 grados. Durante la tarde podrían registrarse lluvias débiles, con valores alrededor de los 19 grados y una mejora hacia la noche.
En términos generales, el jueves y viernes presentarán condiciones variables en distintas localidades entrerrianas. La tendencia hacia el fin de semana será de temperaturas más bajas, aunque la mejora no será uniforme en toda la provincia: en Gualeguaychú todavía podrían registrarse chaparrones durante la mañana del sábado.